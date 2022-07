Dansk sangerinde i babylykke: Mor for tredje gang

Det er ikke en aprilsnar - den er god nok, understregede Anna David, da sangerinden den 1. april afslørede, at hun og kæresten, Christian Sørensen, skulle være forældre for tredje gang.

Nu er den lille ny så endelig kommet til verden efter at have ladet vente på sig.

- Så er lillebror kommet til verden. 4430 gram ren kærlighed, skriver Anna David på Instagram og sender samtidig en særlig tak til jordemoren, der var med under hele fødslen, og til alt det andet personale på Herlev Hospital, som var en del af den:

- Tak for endnu en god oplevelse, skriver den 37-årige sangerinde.

Sammen med kæresten, Christian, som hun har dannet par med siden 2010, har Anna David også datteren Alba på snart 11 år og sønnen Noam på 3 år.

Tre år efter hun blev mor for første gang, satte Anna David i et interview med Femina ord på, hvordan det havde ændret hende.

- Jeg synes, jeg lever meget mere i nuet nu. Jeg tror, at jeg er blevet smittet af Alba, som jo bare lever totalt i nuet, som alle børn gør. Det har bare været rigtig godt for mig at blive mor, sagde hun dengang til magasinet.

Anna David har været en del af den danske musikscene siden 2005, hvor hun brød gennem lydmuren med hittet 'Fuck dig'.

Hun har udgivet flere album og deltog i det danske melodigrandprix i 2014 med nummeret 'It Hurts'.

Hun har også deltaget i populære programmer som 'Vild med dans' og 'Toppen af poppen'.