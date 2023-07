Dansk stjerne: Havde en hård ungdom

Dengang den fremadstormende musicalstjerne Søren Torpegaard Lund stadig var en lille purk, klædte han sig helt ublu ud og rendte rundt og gjorde, hvad han havde lyst til.

Men da både han og omgivelserne omkring ham blev ældre og mere selvbevidste, blev han spurgt om, hvorfor han dog havde mascara på. Senere eskalerede spørgsmålene og blikkene over i seksualiserede skældsord.

- Man har en helt anden stillingtagen til sig selv og sin identitet i en tidlig alder, når man er vokset op som queerperson, fortæller Søren Torpegaard Lund.

Det krævede mod

Ifølge Den Danske Ordbog omfatter ordet queer blandt andet kønsidentiteter, der ligger uden for traditionelle opfattelser af køn og seksualitet.

Annonce:

- Jeg mærkede, at jeg måske bare helst gerne ville være sådan, som jeg troede, alle andre ville have, jeg skulle være. Så der var to år, hvor jeg undertrykte det og troede, at jeg skulle spille fodbold, fortæller Søren Torpegaard Lund.

Der var ikke nogen at spejle sig i omkring Gudme på Sydfyn, hvor Søren Torpegaard Lund voksede op. Nogle gange krævede det mod bare at gå uden for hoveddøren. Men når han havde psyket sig op, føltes det som en superkappe.

- Jeg har været vant til, at jeg har skullet acceptere mig selv og stå op for mig selv, når jeg har mærket, at andre ikke gjorde det, for også at kunne gå ud i verden og sige: 'Det her er mig'. Det er også noget, jeg tager med i branchen, siger Søren Torpegaard Lund.

Var sin egen største kritiker

Det var, da han i niende klasse kom på en efterskole, hvor alle regnbuens farver blev favnet, at rejsen for alvor fik luft under vingerne, og han kunne udtrykke sit autentiske jeg. Her stod Søren Torpegaard Lund side om side med andre unge, der delte hans interesse for sang, dans og musik.

Annonce:

Talentet førte ham til Det Danske Musicalakademi, hvor han blev optaget som den yngste nogensinde i en alder af bare 17 år.

Men her kom selvbevidstheden snigende igen.

- Jeg havde altid spillet amatørteater, men jeg havde aldrig fået særlig meget undervisning, inden jeg kom ind. Det, der føltes som en leg og var allermest naturligt for mig, blev lige pludselig også en profession, som man skulle være professionel omkring og kigge enormt meget indad, fortæller Søren Torpegaard Lund.

- Jeg begyndte egentlig at føle mig ret låst, for jeg blev bevidst om, hvad jeg lavede. Og hvis jeg mærkede, at det enten ikke var rigtigt, eller at det var dårligt, så turde jeg ikke noget.

I virkeligheden handlede det om, at han var blevet sin egen største kritiker.

- Jeg er i en branche, som nogle gange også bliver ens identitet. Men jeg har fundet ud af, at det kun er halvdelen af mig, siger Søren Torpegaard Lund.

- Jeg har også et helt privat liv, som er det, der er vigtigst. Det er der, jeg skal have det godt, for at jeg også kan være en god kunstner. Så det er jo i virkeligheden den professionelle mig, der skal stå op for den personlige mig, for at det hele kan gå, siger han.