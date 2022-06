Dansk stjerne: Vi lyver lidt hele tiden

'Nej, din røv ser overhovedet ikke stor ud i de bukser'.

'Hej chef, jeg er syg i dag'.

'Jeg kyssede hende altså kun på kinden'.

Hvad, der måske begynder som en lille, hvid løgn, kan avle flere og flere forviklinger, som til sidst ender i den helt store katastrofe.

Det sker i den nye danske Netflix-serie 'Skruk', som med Josephine Park i hovedrollen får premiere hos streaminggiganten den 8. juni.

- Jeg tror, der er mange, der har prøvet at gå på kompromis med sandheden for at gøre andre glade, siger Josephine Park.

- Men jeg tror, de fleste genkender frygten for, at noget, der starter som en lille, hvid løgn, kan ende som en kæmpe løgn, og at man får gravet sig længere og længere ned.

I 'Skruk' spiller den 35-årige skuespillerinde fertilitetslægen Nana, som til daglig hjælper enlige og alskens par med at opfylde deres inderste ønske om at stifte familie.

En dag bliver Nana selv patienten.

Hun erfarer, at hendes ægreserve snart ophører, og tiden tikker.

Det får hende i en kæmpe brandert til at inseminere sig selv - endda med sin ekskærestes sæd, for ham er hun stadig skrupforelsket i.

Hun vågner med gedigne tømmermænd, men de moralske kæmper hun for at kamuflere.

For det er ikke kun babybulen, der vokser sig større - det gør løgnene også.

- Jeg tror, det er en grundlæggende angst i mennesker at komme til at gøre det, Nana gør - at lave en løgn og pludselig blive tvunget til at lyve mere og mere, siger Josephine Park og fortsætter:

- Man tænker: 'Nej, nej, nej! Hvorfor siger du ikke bare sandheden?'. Men samtidig lyver vi jo alle sammen lidt hele tiden.

Josephine Park lyver ikke, når hun siger sådan.

For ifølge forskning lyver alle mennesker mindst flere gange - dagligt.

- Hvis jeg sidder til en middag og ikke kan lide hummer, vil jeg altid spise den og lade, som om jeg godt kan lide det. Jeg ville heller ikke sige: 'Ej, hvor bor du grimt', hvis jeg kom hjem til nogle, jeg syntes, der boede sådan, siger Josephine Park.

- Der er nogle spilleregler i samfundet, der skal opretholdes, som kræver en vis portion løgn.

Ellers kan sandheden blive brutal, og er sandheden det værd?

Sjældent, mener Josephine Park.

- Jeg synes, der kan være en stor ansvarlighed i den lille løgn, hvis den skåner folks følelser. Det kan faktisk være meget hensynsfuldt og kærligt på en eller anden måde.

- Hvis man var brutal ærlig konstant, tror jeg, man ville komme i klemme og blive isoleret, siger den prisvindende skuespillerinde.

Med alderen sætter Josephine Park dog mere og mere pris på sandfærdige mennesker.

- Da jeg var yngre, havde jeg ikke lige så stort øje for løgnen, for dengang gik alle nærmest rundt og løj lidt hele tiden, fordi man prøvede at finde ud af, hvem man var.

- Faktisk vidste man måske ikke altid, hvad sandheden var, fordi man ikke vidste, hvem man selv var.

Selv om skuespillerinden føler, at man aldrig helt lander i, hvem man egentlig er, ved hun det en smule mere nu i forhold til de famlende teenageår.

- Der, jeg på en eller anden måde bliver justeret til at være et godt menneske, er i mine meget nære relationer.

- Det er familie, parforhold, børn og tætte, tætte venner, siger Josephine Park, der privat er gift med dramatikeren Kirstine K. Høgsbro, som hun har en søn og et bonusbarn med.

Det står i modsætning til Nana, som Josephine Park spiller i 'Skruk'.

Nana har mange omkring sig, men de nærmeste er der desværre få af.

- Jeg tror, det er nemmere at slippe afsted med at lyve, hvis man ikke har nogle, der holder en på sporet. Mine nære gør i hvert fald mig til et bedre menneske. Helt klart.

- Er der nogle, der insisterer på ens hjerte, må man forholde sig åbent og blødt. Og så bliver løgnen en umulighed, siger Josephine Park.

'Skruk', som også har Simon Sears, Olivia Joof Lewerissa, Charlotte Munck, Mikael Birkkjær og Thomas Levin på rollelisten, får premiere på Netflix den 8. juni.