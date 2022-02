Dansk stjernepar afslører babynyhed

Nedtællingen er i gang.

Om ganske kort tid bliver skuespillerinden Sarah-Sofie Boussnina og musikermanden Louis Samson forældre for første gang.

Og den spirende babybule gemmer på en lille pige.

Det afslører Sarah-Sofie Boussnina på Instagram.

- Venter på vores datter, skriver skuespillerinden til et billede, hvor hun sidder højgravid.

Det var også på det sociale medie, at Sarah-Sofie Boussnina og Louis Samson delte nyheden om den forestående familieforøgelse tilbage i november med et skanningsbillede og teksten: far & mor 2022.

Parret sammen på den røde løber i 2017. Her så de filmen 'Dræberne fra Nibe'. Foto: Henning Hjorth

29-årige Louis Samson og 31-årige Sarah-Sofie Boussnina giftede sig i 2016 efter halvandet års forhold.

Man er ikke i tvivl, når man har fundet den eneste ene, sagde Sarah-Sofie Boussnina efterfølgende i et interview med Alt for damerne.

– For mange år siden sagde Bent Mejding, der er en kær ven af mig, at jeg skulle leve som Don Juan, indtil jeg fandt en, der gjorde, at jeg stoppede. Og i en alder af 26 år fandt jeg Louis, der er 24, sagde hun dengang til magasinet.

- Jeg har aldrig nogensinde tvivlet på ham. Alt er nemt! Når man møder et menneske, der elsker en lige så meget, som man elsker ham eller hende, så tør man det hele. Man har lyst til det hele, lød det fra Sarah-Sofie Boussnina.

Louis Samson er især kendt fra bandet Julias Moon, mens Sarah-Sofie Boussnina har udmærket sig i film som 'Fasandræberne' og serier som 'Broen' og '1864'.