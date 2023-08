Debut som realitydeltager: - En kæmpe udfordring

Man skulle næsten tro, man var vant til at være social og give interviews, når man er et offentligt kendt ansigt, men det er ikke tilfældet for Martin Albrechtsen

Den tidligere professionelle fodboldspiller Martin Albrechtsen er med, når det populære tv-program 'Robinson Ekspeditionen' i år fejrer 25-års jubilæum.

I mange år har Martin Albrechtsen tonet frem på skærmen, når han har spillet fodboldkampe i den øverste liga, derfor har han også været vant til at stille op til interviews og besvare spørgsmål efter hver evig eneste kamp.

Men selvom det altid har været en del af hans hverdag, så er det faktisk ikke noget, han bryder sig særlig meget om. Det fortæller han til Ekstra Bladet og tilføjer, at noget af det værste var at give interviews efter kampe, og det er bestemt heller ikke det, han synes, der er det fedeste ved at være med i 'Robinson Ekspeditionen'.

Det falder ham nemlig ikke naturligt at være socialt anlagt.

- Jeg prøver at snakke godt med alle, og tænke før jeg snakker. Det er jeg god til, og nogle gange snakker jeg slet ikke, det vidste jeg godt ville være godt og skidt i nogle situationer. Jeg er en meget tilbagetrukket person, specielt med folk jeg ikke kender. Social akavet, som jeg siger, fortæller Martin Albrechtsen til Ekstra Bladet.

Hvordan klarer man sig så bedst på en øde ø, med 21 fremmede personer, uden noget at lave?

- Det var en af de ting, jeg skulle udfordre mig selv på; at være intensivt sammen med 21 personer, jeg ikke kender. Jeg har ikke noget i mod det, jeg har ikke noget i mod at sove ved siden af folk og snakke med folk. Men det kan godt være hårdt at være sammen med nogle hele tiden.

- Det var sjovt, men en kæmpe udfordring, siger Martin Albrechtsen.

Kaotisk start

Martin Albrechtsen fik da også en kaotisk start på årets ekspedition. Han havde nemlig kun fire timer til at pakke sin kuffert og rejse mod Malaysia, hvor 24. sæson af 'Robinson Ekspeditionen' blev optaget

Han modtog opkaldet søndag formiddag kl 10.00, og skulle være i lufthavnen samme dag kl 14.00.

- Jeg blev udtaget til medic day og vaccination, men der var otte, der skulle sorteres fra, jeg blev så en af dem, så kom jeg på en standby-liste, siger Martin til Ekstra Bladet og fortæller, at hvis han skulle have en chance for at komme med, så skulle casteren ringe fredag eller lørdag, men han hørte intet før søndag formiddag.

- Jeg var lige stået op med morgenhår og sad i boxershorts i sofaen, hun ringede og sagde 'Martin, hvis du skal med, så er det nu'.

- Jeg tænkte, 'det går ikke, det er umuligt', siger Martin.

Han brugte 1,5 time på at overveje tilbuddet, og efter en gå tur med hunden, hvor han fik ryddet kalenderen, så var han klar til at sige ja.

- Det var stressende. Det var meget stressende.

Trods en kaotisk start, så fortryder Martin Albrechtsen bestemt ikke sin deltagelse i programmet. Foto: Sille Serup

Gang i mange projekter

43-årige Martin Albrechtsen har gennem sin fodboldkarriere tørnet ud for store klubber som Brøndby IF, FC Midtjylland og FC København i den danske Superliga, hvor han med sidstnævnte klub vandt to danske mesterskaber.

Udover 304 kampe i Superligaen har den tidligere danske forsvarsklippe 118 kampe på CV'et for den engelske Premier League-klub West Bromwich Albion samt fire optrædener på det danske landshold.

Martin Albrechtsen lagde støvlerne på hylden for seks år siden. Foto: POLFOTO/Thomas Borberg

Efter fodboldkarrieren har Martin Albrechtsen primært arbejdet som personlig træner, men har i foråret kastet sig over nye projekter.

Han har blandt andet været med til at åbne pizzeriaet Pappa Pizza på Vesterbro, mens han også har satset stort på at åbne et nyt padel-center i Køge.

Du kan se Martin Albrechtsen i første afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' mandag 4. september på TV3 og Viaplay. Her kan du læse om alt det, der sker i 'Robinson Ekspeditionen', som du ikke får lov til at se på tv.