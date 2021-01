Deler stor nyhed: Skal være far igen

Den 57-årige Dennis Knudsen skal være far for anden gang. Han har selv valgt, at det skal være en dreng

Kendis-frisøren Dennis Knudsen skal være far igen til maj.

- Lige siden Lucas blev født, har jeg tænkt på, om jeg skulle have en søskende til ham, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Dennis Knudsen forsøgte med en rugmor for et halvt år siden, der dog mistede barnet kort efter - men denne gang er det altså lykkedes.

- Det ved man kan ske. Så denne gang har jeg ikke villet sige det til nogen, før vi var halvvejs, så jeg har holdt på hemmeligheden indtil nu.

- Det bliver helt fantastisk at få en lille herre ind i familien og en bror til Lucas, fortæller en begejstret Knudsen.

Dennis Knudsen: Rugemor mistede min søn

Valgte selv en dreng

Kendisfrisøren forklarer, at han selv valgte, at det kommende familiemedlem skulle være en dreng.

- Det gør man i den procedure, jeg har valgt. Man får screenet de befrugtede æg - både for kromosomfejl og køn. Det er bare sådan, det er. Og hvis jeg ikke have valgt, havde doktoren gjort det for mig.

For Dennis Knudsen har der både været praktiske og personlige grunde til, at det skulle være en dreng.

- Der er selvfølgelig det praktiske i, at jeg har gemt alt Lucas' tøj. Og så tænker jeg, at hvis to drenge får samme interesse eller fælles venner, så kan det måske gøre mit liv nemmere som single-far. Personligt har jeg været sindssygt glad for at have en bror i mit liv, lyder det fra Knudsen, der endnu ikke har noget bud på et navn.

Dennis Knudsen og sønnen Lucas. Privatfoto

Voldsom kritik: Forsvarer kontroversielt tilbud

Ikke planer om fodboldhold

Umiddelbart tyder det ikke på, at det bliver til et helt fodboldhold.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne ville have haft tvillinger lige fra start - også fordi mit biologiske ur er blevet voksent, siger den 57-årige kendisfrisør.

- Men ellers tænker jeg, at det må være det. Mit liv skal også hænge sammen med forretning, salon og produktserier, fortæller frisøren, der som så mange andre er ramt økonomisk af krisen.

Knudsen klipper gratis: - Det er nu vi må stå sammen

Jule-isolation

Far og søn har over julen været isoleret i hjemmet, efter de begge blev smittet med coronavirus.

- Han er en dreng med krudt i, så jeg tror, han var ved at få nok af sin far. Han vil jo gerne ud og lege, lyder det fra Dennis Knudsen, der dog slet ikke havde svært ved at få tiden til at gå.

- Der er rigeligt at se til med et barn på halvandet år. Så det er at lege og stoppe ham i alt det, han ikke må gøre, som at kravle op på væggene og alle mulige farlige steder.

Dennis Knudsen: - Min søn har fået corona

Kendisfrisøren er dog lykkelig over tiden med sønnen.

- Det har været fantastisk at have ham så intenst. På de 14 dage, hvor man kun kan give sig tid til sit barn ... Det har været meget lærerigt at være der for ham 100 procent og hele tiden.

- Jeg har ondt af de forældre, som er hjemme med børn, der ikke kan komme i dagpleje. Jeg kunne ikke forestille mig at skulle have arbejdet ved siden af.

Søn smittet med corona: - Der skal ske noget