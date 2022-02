Deltagere trækker sig fra X Factor

Gruppen VEST har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte i X Factor

Selvom Vera Stæhr og Esther Ilsøe Rubin vil gik videre fra årets 6 chair challenge, har de besluttet ikke at fortsætte i det populære tv program.

Det skriver TV 2.

Ifølge de to 17-årige har de allerede opnået det, de ville.

- Vi meldte os til for få sjove oplevelser sammen, udfordre os selv og prøve noget nyt. Men nu er vi nået til et punkt i X Factor, hvor der er så meget på spil, og det kræver så meget af os, at vi har måttet spørge os selv: Har vi opnået det, vi ville? Og det har vi, siger Esther Ilsøe Rubin.

Det er blandt andet den nu øgede konkurrence med de andre deltagere samt meget andet at se til i livet, der har fået de to unge til at trække stikket, fortæller de videre. Og dermed mister dommer Kwamie Liv altså en af sine grupper frem mod live shows.

Sådan så det ud, da Vera og Esther var til audition på 'X Factor'. Foto: TV 2

Afklarede

Kwamie Liv, der for første gang er dommer i underholdningsprogrammet, fik efter sin six chair challenge af de andre dommere, Martin Jensen og Thomas Blachman, lov at tage tre grupper med videre til bootcamp, heriblandt Vera og Esther.

Men når årets første bootcamp fredag ruller over skærmen, vil dysten om en plads i første liveshow altså stå mellem Lorenzo og Charlo og 2 Harmonies.

Over for TV 2 understreger Vera og Esther, at de er helt afklarede med beslutningen om at forlade 'X Factor'.

Faktisk mener de, at det nu er tid til, at deres venskab ikke længere skal 'blottes foran hele Danmark', forklarer de ifølge mediet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Vera og Esther, men det har ikke været muligt.

'X Factor' sendes fredag aften på TV 2 og kan også ses på TV 2 Play.