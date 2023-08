Demonstration foran tv-kokkes restaurant: - De foringer folks vilkår

Fagforeningen 3F demonstrerer i øjeblikket mod restauranterne Brdr. Price og A Hereford Beefstouw. De er nemlig ikke tilfredse med, at restauranterne har opsagt deres overenskomst med 3F.

For to uger siden stod de foran restaurant A Hereford Beefstouw. I dag stod de foran Brdr. Price.

De vil have en dårligere overenskomst, mener John Ekebjærg-Jakobsen, der er formand for 3F København.

- Det er sådan, at A Hereford Beefstouw og Brdr. Price begge har haft en overenskomst, som de har valgt at opsige. De vil have en overenskomst, hvor de skal betale, især de ufaglærte, meget mindre i løn. De vil fjerne en masse goder som blandt andet den sjette ferieuge og en særlig opsparing, siger han til Ekstra Bladet, da vi møder ham ved demonstrationen.

Artiklen forsætter under billedet ...

Formanden for 3F København, John Ekebjærg-Jakobsen. Foto: Jonathan Damslund

Annonce:

'Hyggelige onkler'

I sidste uge stod der omtrent 40 mennesker foran A Hereford Beefstouw. I dag står der cirka 70 foran Brdr. Price. De kræver opmærksomhed.

- Først og fremmest vil vi sige til restaurant Brdr. Price, at vi gerne vil forhandle med jer. Derudover vil vi gerne opnå, at folk bliver opmærksomme på, at de her hyggelige onkler, som vi jo allesammen holder af at se på fjernsyn, at de faktisk er med til at drive en restaurant, der foringer folks vilkår, siger John Ekebjærg-Jakobsen

Lige nu er der ikke noget nyt vedrørende forhandlingerne, men han er sikker på, at de en dag alle vil mødes ved forhandlingsbordet igen og indtil da, så står 3F fast.

Artiklen forsætter under billedet ...

På skiltet, som demonstranten holder, står der: 'Brdr. Price. 11000 grunde til at finde et andet sted at spise'. Foto: Jonathan Damslund

Brødrene Price ejer 20 procent

Price-brødrene ejer 20 procent af restauranten, men alligevel mener John Ekebjærg-Jakobsen, at de bærer et ansvar. Selv var de to kokke ikke at spotte til dagens begivenhed, men hvis han så dem, så ved han godt, hvad han vil sige til dem:

Annonce:

- Skulle vi ikke sætte os ned og forhandle sammen? Så ville de to brødre nok sige 'Jamen det er ikke os, der forhandler', og så vil jeg sige 'Nej, men det er jeres navn og i ejer 20 procent. Så sæt jer nu ned og få noget fornuft ind i det her', siger John Ekebjærg-Jakobsen.

Artiklen forsætter under billedet ...

Brdr. Price har tre restauranter. Det var den, som ligger på Rosenborggade, der var demonstration foran. Foto: Polfoto/Philip Davali

Og som spået ud i fremtiden, skriver Adam Price i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Det er kompliceret stof, og jeg har stor respekt for faglighed i netop sådanne spørgsmål. Af samme grund har jeg jo heller ikke forhandlet direkte med 3F. Det har vores dygtige rådgivere, som kan stoffet og alle regler på området'.

Han henviser til direktør for restaurant Brdr.Price Mads Bøttger for en kommentar.

Storebror, James Price, følger trop. Han har ikke nogen kommentarer til demonstrationerne, men henviser også til direktøren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mads Bøttger, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.