Den danske film Druk rykker tættere på en Oscar-nominering

Den danske succesfilm 'Druk' af instruktør Thomas Vinterberg er blevet udvalgt til Oscar-akademiets såkaldte shortlist i kategorien Bedste Internationale Film.

Det oplyser prisuddelingen på sin hjemmeside kort efter midnat onsdag dansk tid.

Dermed er 'Druk' med i et snævert felt bestående af i alt 15 film, som har mulighed for at blive nomineret i kategorien. De endelige fem nomineringer bliver offentliggjort 15. marts.

Blandt de 15 film, som er shortlistet af Oscar-akademiet, er blandt andet Guatemalas 'La Llorona', den franske 'Two of Us', 'A Sun' fra Taiwan og 'Quo Vadis, Aida?' fra Bosnien-Hercegovina. De var ligesom 'Druk' alle spået gode chancer for at gå videre.

En omgang til

Vinterbergs 'Druk', der på engelsk hedder 'Another Round', blev 3. februar nomineret til en Golden Globe i kategorien Bedste Udenlandske Film.

Inden da - i midten af december - gjorde 'Druk' rent bord ved European Film Awards - det europæiske svar på Oscar-uddelingen - da filmen vandt samtlige fire priser, den var nomineret til.

Og i oktober modtog 'Druk' prisen for Bedste Film ved London Film Festival.

'Druk' havde premiere 24. september og solgte over 800.000 billetter, da den blev vist i de danske biografer.

Den handler om fire gymnasielærere og venner, som eksperimenterer med alkohol ved at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Uddeles i april

Skuespiller Mads Mikkelsen spiller hovedrollen som Martin og er flankeret af skuespillerne Lars Ranthe, Magnus Millang og Thomas Bo Larsen.

Thomas Vinterberg har tidligere været Oscar-nomineret i kategorien Bedste Internationale Film. Det var i 2014 for filmen 'Jagten'.

Den 93. Oscar-uddeling finder sted i Los Angeles søndag 25. april amerikansk tid.

Normalt afholdes uddelingen i februar eller begyndelsen af marts, men Oscar-uddelingen er i år blevet rykket på grund af coronapandemien.

Den danske kortfilm 'Natsværmer' af instruktør Anders Walter var også med i kapløbet om at nå Oscar-akademiets shortlist, men klarede ikke cuttet.

Kortfilmen sætter fokus på det at vokse op i en familie med alkohol- og stofmisbrug.

I filmen følger publikum misbruget gennem Kasper, som er hovedpersonen. Anders Walter har også skrevet manuskriptet til 'Natsværmer'.

