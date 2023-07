Den irske sanger Sinéad O'Connor er død

Den irske sangerinde Sinéad O'Connor er død, 56 år, skriver avisen Irish Times onsdag. Det er endnu uvist, hvad sangerinden døde af.

Hun er især kendt for hittet 'Nothing Compares 2 U' fra 1990.

Hun efterlader sig tre børn.

- Det er med stor sorg i stemmen, at vi siger, at vores elskede Sinéad er gået bort. Hendes familie og venner er knuste og anmoder derfor om ro i denne meget svære tid, udtaler O'Connors familie til The Irish Times.

Sidste år tog hendes søn, Shane, sit eget liv. Han var flygtet fra hospitalet, mens han var indlagt for forsøg på selvmord. Han blev 17 år gammel. Dengang fortalte hun, at han var 'hendes livs lys'.

Borset fra musik brugte Sinéad O'Connor sin stemme til at skabe opmærksomhed og var ofte i centrum for kontroverser. Mest bemærkelsesværdigt rev hun et billede af pave Johannes Paul i stykker tilbage i 1992 på live tv på Saturday Night Live, som protest mod den katolske kirke.

I de senere år har hun talt åbent om sine sindslidelser, og fortalt at de psykiske problemer skyldes, at hun blev seksuelt misbrugt af sin mor som barn.