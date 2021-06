- Derfor ville jeg ikke kysse Mathias

- Det her hotel gør en helt kulret, jeg tror ikke, jeg ville kysse med Mathias hjemme i Danmark. Nu må jeg stramme balderne, jeg er ikke kommet herind for at kysse helt vildt med folk.

Sådan lød det fra Jasmin i aftenens afsnit 'Paradise', hvor hun og Mathias kyssede lidt i krogene.

Nu forklarer hun, hvorfor det var så vigtigt for hende, at det ikke blev til flere kys mellem de to.

- Jeg var nervøs for, at tingene ville blive kludret sammen. Jeg gjorde det for hyggens skyld og var bange for, at Mathias ville lægge noget i det. Og jeg var mere interesseret i at være venner med ham, fortæller Jasmin og fortsætter:

- Mathias er en dejlig dreng, jeg havde bare ikke regnet med at kysse nogen på den måde i programmet. Men man lever lidt i en boble på hotellet, fordi man render op ad de samme mennesker og gør og siger ting, man ikke gør i Danmark. Mathias og jeg ville nok ikke engang være mødtes herhjemme, tror jeg. Desuden havde jeg sagt både til mig selv og de andre, at Mathias og jeg ikke skulle kysse mere, og det er derfor, jeg siger, som jeg gør.

Tæt forhold i dag

Selvom Jasmin i afsnittet ikke er tilfreds med, at hun kysser Mathias, betyder det dog ikke, at hun ærgrer sig over kyssene i dag.

- Jeg fortryder det slet ikke. Det var bare sjov og spas. Det er et uskyldigt kys, og det skal der være plads til. Jeg tænkte nok bare lidt for meget over det derinde. Så det var da hyggeligt med et lille kys eller to, fortæller hun.

- Mathias og jeg er rigtig gode venner i dag, og han betyder utrolig meget for mig. Vi er blevet så tætte på kort tid, men det er kun på et venskabeligt plan, afslutter hun.

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.