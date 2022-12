Disse kunstnere har musikerne selv rålyttet til i 2022

Du danser rundt til deres sange hjemme i stuen eller synger med i bilen på vej til arbejde. Men hvad har de danske hitmagere selv roterende inde i høretelefonerne?

Drew Sycamore har særligt ét nummer, hun har hørt igen og igen i løbet af året, der er gået.

- Clara har udgivet et album, hvor der er en sang, der hedder 'Oh My God'. Og oh my God, en god sang. Jeg har hørt den på repeat, siger den 32-årige popkomet og fortsætter:

- Den giver mig så meget glæde, og jeg ville ønske, jeg havde skrevet den sang. Jeg bliver vildt inspireret af det, og hele hendes album har jeg faktisk hørt rigtig meget. Det er virkelig fedt.

Dansk musik ligger også øverst på Jadas playliste, fortæller sangeren og sangskriveren, der har det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard.

- Jeg elsker Tessa, jeg elsker Gilli, jeg elsker Artigeardit, jeg elsker The Minds of 99, jeg elsker Kesi. Der er så mange. Der er også Eee Gee og Mekdes, siger hun.

Musikscenen herhjemme sprudler i øjeblikket af kreativitet, mener Jada.

- Jeg har ikke travlt med at tage til udlandet for at arbejde med andre folk, fordi jeg synes virkelig, at de danske kunstnere er så inspirerende, nytænkende og kreative, siger hun og nævner blandt andre kollegaen Benjamin Hav og hans storroste liveshows, som han har turneret med gennem sommeren.

Bliver altid overrasket

Hjemme hos ham har den dog i høj grad stået på svensk pop. Nærmere bestemt nummeret 'Låt mig gå' af Veronica Maggio.

- Vi har været med ungerne i Sverige. Vi har været meget i Stockholm, ude i den svenske skov og ude at bade i nogle skovsøer, fortæller Benjamin Hav og uddyber:

- Det har noget med det at gøre, og så er der noget med sproget, noget med stemningen og den lille svenske mand og kvinde, som jeg godt kan lide.

Hvis Katinka Bjerregaard skal pege på musik, der har optaget hende i 2022, lander hun på de nye danske kunstnere Eee Gee og Prisma.

- De kommer med noget andet. De kommer med noget mere international lyd, siger hun.

- Det er altid spændende med noget musik, som man ikke selv kan finde ud af at lave, så bliver man altid overrasket.

Når The Minds of 99 skal svare på, hvad rockbandet har rålyttet til i løbet af det forgangne år, lyder svaret kort og godt fra forsanger Niels Brandt:

- Vi kan godt lide Brimheim. Specielt den sang, der hedder 'Favorite Day of the Week'.