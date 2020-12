103 år: Frygter ikke at dø af corona

’Det med at skulle have en aldrende stodder i huset for enhver pris er noget, der har forpestet adskillige ældre damers tilværelse.’

Lise Nørgaards sidste ægtemand, Jens, døde, da hun var 67 år, og hun har ikke siden følt trang til at finde en ny.

- I disse Coronatider kan man godt føle sig ensom. Navnlig nu hvor vi alle er spærret inde både fysisk og af omstændighederne. Man føler sig så alene, selv om ens yngre venner holder én ved lige, og selv om de slæber en med ud til al mulig underholdning. Der er mange, jeg deler interesser med, men der er ingen, jeg stadig deler referencer med.

Stemmen

Og den 103-årige tilføjer:

Lise Nørgaard har mange unge venner. Her er hun til modeuge for Søren Le Schmidt og ses sammen med designeren selv samt Trine Dyrholm. Foto: Anthon Unger

- Der er også det med stemmen. For nogle år siden fik jeg stemmesvigt, men det blev genoptrænet, og hvis jeg øver mig flittigt hver dag, kan jeg tale helt forståeligt. Derfor må jeg indrømme, at manglen på samtale ikke bare kan få én til at føle sig ensom, men det forværrer også min stemme.

For at holde stemmen varm begyndte Lise Nørgaard at recitere digte højt for sig selv. Hun elsker digte.

- Jeg kan et utal udenad. Og da jeg var færdig med de danske, begyndte jeg på de tyske. Men en dag kom jeg alligevel til at grine ad mig selv, for jeg tog mig selv i at stå og recitere Schiller i styrtebadet. Ærlig talt. Det var lidt skørt, griner hun.

Et glas rødvin

Men metoden til at holde stemmen i gang er genial, og frem for alt beviste den, at godt nok har hun passeret de 100 år for længst, men hukommelsen er fuldstændig intakt. Det er nok de færreste, der evner at citere Schiller på tysk under bruseren.

’Jeg vil ikke ynkes. Det er noget af det mest rædselsfulde, jeg ved’.

Den sentens holder Lise Nørgaard fast i, og hun understreger, at hun stadig kan drikke et glas rødvin.