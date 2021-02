15-årig skuespiller vinder Robert-pris og slår rekord

Der er langt fra den lille pige, der med sit strålende smil gik lige i hjertekulen på danskerne, da hun vandt MGP i 2015 med sangen 'Du du du', til den Flora Ofelia Hofmann Lindahl, som tonede frem i DR-dramaet 'Ulven kommer'.

Her spiller hun nemlig teenagepigen Holly, der anklager sin stedfar for vold.

Og den præstation har imponeret Danmarks Film Akademi, der lørdag aften har belønnet det 15-årige talent med prisen for årets kvindelige hovedrolle i en tv-serie. Hun er den yngste, der nogensinde har vundet den pris.

- Tusind tak, jeg kan slet ikke forstå det! Jeg havde ikke turdet at håbe på det, lød det fra den nykårede prisvinder.

Flora Ofelia Hofmann Lindahl har allerede flere filmprojekter på vej. Hun har netop færdiggjort optagelserne til filmen 'Høst'. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Flora Ofelia Hofmann Lindahl var oppe mod veteranen Karen-Lise Mynster for 'Når støvet har lagt sig', Laura Christensen for 'Efterforskningen', Lene Maria Christensen for anden sæson af 'Friheden' samt skuespillerinden Asta Kamma August for serien 'Sex'.

- De andre lavede nogle virkelig stærke præstationer! Jeg kan slet ikke forstå det, lød det fra Flora Ofelia Hofmann Lindahl

- Tak, fordi I tror på mig. Det er en kæmpe anerkendelse.

Serien har også snuppet prisen for den mandlige pendant i kategorien.

Den løb Bjarne Henriksen med.

I 'Ulven kommer' spiller han sagsbehandleren, som skal finde ud af, hvad der er op og ned i Hollys anklager mod stedfaren.

