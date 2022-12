21-årig dansker: Indsamler over en million til psykiatrien

Pengene tikker konstant ind, og det har de gjort flere dage i streg, sågar med donationer helt op til 20.000 kroner ad gangen.

Den 21-årige danske streamer Jacob Krull har gang i lidt af et maraton. Han lever blandt andet af at spille computer og underholde på det sociale medie Twitch under navnet 'Jaxstyle'.

Og fredag er Krull i gang med slutspurten i et såkaldt 'subathon', hvor han har sendt live i døgndrift i fire dage for at samle penge ind til Psykiatrifonden.

Og fredag aften har indsamlingen allerede braget over målet på en million kroner, hvilket er den største personlige indsamling i Psykiatrifondens historie.

Brød sammen i gråd

Ud over at spille videospil bruger Jacob Krull meget tid på at interagere med sine følgere i chatten, og under fredagens udsendelse brød han selv sammen i gråd, mens han fortalte om en episode, hvor han selv overvejede psykologhjælp efter en svær tid.

Og det er en af grundene til, at han nu samler ind til Psykiatrifonden.

- Jeg gik rundt med noget i rigtig lang tid, der pressede mig meget psykisk. Jeg kom heldigvis af med det ved at fortælle det til mine forældre, men jeg havde en dag, hvor det hele ramlede.

- Jeg synes, psykiatrien er vanvittig vigtig, og samtidig har jeg mange unge drenge og mænd, der ser med. Og det koster ikke en krone at fortælle dem, at det er i orden at have det træls og sige det højt. Og så er der nogle, der er kommet så langt ud, at de her penge er nødt til at være der, siger han til Ekstra Bladet.

21-årige Jacob Krull, der går under navnet 'JaxStyle' på Twitch og YouTube, har seerne i sin hule hånd. Eksempelvis tjente han 4000 kroner på at kigge ind i en væg i en time. Foto: René Schütze

33.000 af egen lomme

Jacob Krull tjener sine penge gennem abonnementer og indbetalinger, såkaldte 'subs' og 'bits'. Her koster det eksempelvis fem euro at blive abonnent, og halvdelen går til streameren, den anden halvdel napper Twitch.

Men i forbindelse med indsamlingen til Psykiatrifonden går Krulls indtjening på omkring 10.000 kroner til det gode formål, fortæller han.

- Jeg har faste sponsorater, der betaler månedligt. Men ellers donerer jeg alting videre, og jeg har også selv doneret 33.000 af egen lomme, der blandt andet består af sponsorpenge og andet, siger 'Jaxstyle' til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Måske jeg ender med at blive revet lidt med senere, så det kan godt være, at dét beløb stiger.

