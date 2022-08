21-årige Amalie Vilslev er død

'Jeg har ikke overskud til så meget snak, men du må gerne skrive om Amalie.'

Således indleder Anne-Dorte Noes Vilslev sin besked til Ekstra Bladet. Hun har lige mistet sin datter, den 21-årige Amalie Vilslev, der for bare nogle måneder siden blev erklæret terminal syg.

'Hun var en fantastisk datter og har sat kæmpe store aftryk for sit alt for korte liv,' fortsætter beskeden fra Anne-Dorte Noes Vilslev.

Og netop store aftryk, det nåede Amalie Vilslev i den grad at sætte. På Instagram fulgte flere tusinde mennesker med i hendes liv. Først med hendes nye lunger, som hun fik i 2019, og senere som terminal syg på hospice.

For efter to år og tre måneder får Amalie Vilslev konstateret en kronisk afstødning. Det betyder, at lungerne ikke længere virker og daler i lungeprocent. Helt til man ikke kan trække vejret længere.

Terminal

'Døden er endnu engang på tæt hold. Jeg skal ikke dø i skrivende stund, men jeg har heller ikke hele livet foran mig længere. Forskellen er, at denne gang er der ikke nogen plan B. Intet til at gribe mig. Behandlingsmulighederne er brugt op. Min lungefunktion styrtdykker, skrev Amalie i et opslag på Instagram 29. juni i år.

I 2019 fik Amalie Vilslev nye lunger. Men to år og tre måneder senere får hun det, der hedder en kronisk afstødning.

'Eftersom der ikke kan gøres mere, er jeg blevet tilkoblet palliativt team på Riget. De har netop erklæret mig terminal. Hvis det fortsætter ned af bakke, vil de derfor stå klar med lindrende behandling, så jeg kan få en skånsom sidste tid. Derudover er der ved at blive lagt en plan om, at jeg kan overflyttes til hospice, når jeg bliver udskrevet herfra,' fortsætter opslaget.

Det skal vise sig, at det kommer til at ske. Lungefuktionen fortsætter med at falde. Og 8. juli lægger Amalie en video op. 'Welcome to my cribbb' er teksten. Hun er flyttet på hospice. For at dø. Plasmaferesen havde ikke stabiliseret Amalies lungefunktion.

Men selvom lungekapaciteten falder og falder var Amalie Vilslev til det sidste sin livsglæde og med sin iltflaske i sin Prada taske var hun 'syg med stil', som hun selv beskrev det.

Ingen blomster

Natten til tirsdag trækker Amalie Vilslev vejret for allersidste gang.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anne-Dorthe Noes Vilslev. Hun fortæller, at familien nu har brug for ro.

'Vi har vores søn, som vi også skal være her for. Han er et fantastisk menneske og har lige så mange gode kvaliteter, som Amalie. Ham vil vi koncentrere os om nu i denne svære tid,' skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Hun understreger ligeledes, at familien ikke ønsker nogen blomster -omend de er glade for tanken. Familien ser hellere, at man donere et beløb til Vilslevgruppen, som er en gruppe skabt af unge med organsvigt.

Ekstra Bladet har af familien fået lov til at bruge billeder fra Amalies Instagram i artiklen her.

