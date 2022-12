46-årig dansk model skal være mor

Den 46-årige model Heidi Albertsen, der har lavet fotoshoots for magasiner som Vogue, Harper's Bazaar og Elle, deler en glædelig nyhed.

For på Instagram afslører den danske model nemlig, at hun er gravid.

'Kan ikke være gladere for at offentliggøre, at vi venter igen! Ventede lidt med at dele, men nu kan jeg ikke vente længere', skriver Heidi Albertsen på Instagram, hvor hun viser maven frem på en strand.

Det bliver altså modellens andet barn. Hun er i forvejen mor til drengen Albert, der blev født tilbage i 2016. Heidi Albertsen er forlovet med Darren Mercer.

Hun har tidligere dannet par med den tidligere professionelle tennisspiller Frederik Fetterlein.

Scorede millionær

Tilbage i 2012 kom det frem, at Heidi Albertsen dannede par med millionæren Prescott Maximillian Caballero.

- Han er alle tiders. Han er meget sød, kærlig, rar og helt nede på jorden. Ja, vi er super forelsket, sagde Heidi Albertsen om kærligheden til Ekstra Bladet på daværende tidspunkt.

På det tidspunkt var modellen også på fotooptagelse i Berlin, men hun havde travlt med at komme hjem til kærestens fødselsdag.

- Jeg havde en stor overraskelse. Først skulle han have bind for øjnene og så blev han ført hen til en helikopter, der fløj ham rundt over New York og så en hel masse andre spændende ting, sagde Heidi Albertsen.

Forholdet varede dog ikke ved, og den danske model fandt sammen med Darren Mercer, som hun altså er forlovet med i dag.

