54-årige Thomas Wivel far igen

Efter små to årtiers pause er der atter babyskrål hjemme hos Thomas Wivel. Den 54-årige komiker er blevet far igen.

For syv uger siden kom hans lille datter, Isabell, til verden - hun er Thomas Wivels femte barn.

- Det er en stor lykke. Jeg synes, at det er så motiverende. Man bliver ligesom holdt i gang og til ilden, siger den nybagte far.

Komikerens fire andre børn er mellem 18 og 30 år, så det er ved at være længe siden, han har skiftet ble sidst. Mens Thomas Wivel trods alt har en vis rutine i det med børn, så er Isabell hans kærestes første barn.

Foto: Anja Wolff

- Jeg synes, at det er en markering og et manifest af kærligheden til min kæreste, at vi nu har et barn sammen, siger Thomas Wivel.

Den nybagte mor er fotograf Anja Wollf. Hun er 45 år og altså et godt stykke over gennemsnitsalderen for en førstegangs-mor i Danmark. Det tager parret dog ret roligt.

- Jeg mener dybest set, at det handler om at give barnet tryghed og nærvær, og det får hun. Jeg har altid kastet mig ud i nye eventyr uden at tænke så meget over det. Jeg har altid levet et meget rodløst liv, og måske derfor holder jeg meget af at have børn. De kræver en vis rutine og regelmæssighed, griner Thomas Wivel og siger, at hvis han og kæresten skulle have tænkt rationelt, så skulle de måske ikke være blevet forældre.

- Hun er freelancer og jeg er freelancer. Men hør her, det går jo altid, ik, siger han glad.

Den seneste tid har Thomas Wivel brugt sin arbejdstid på at skrive bøger. Senest udgav han i tirsdag digtsamlingen 'Smalle Steder', der er skrevet til Anja.

Foto: Anja Wolff

