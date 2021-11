Danske kendte ... 15. nov. 2021 kl. 07:17

56-årig 'Robinson'-helt: Sådan får du en krop som Peter

- Der er ikke noget held ved, hvordan jeg ser ud, siger Peter Larsen. For 20 år siden vandt han titlen som Mr. Fitness, og han gør stadig en dyd ud af at holde sin krop fit og flot. Her fortæller han hvordan