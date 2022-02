72-årig 'Matador'-stjerne: Glad for at have undgået smitten

Kirsten Olesen er taknemmelig for at have haft fast job og løn under coronapandemien i modsætning til mange økonomisk trængte kollegaer, og så fortæller hun, at hun hidtil ikke har haft corona. Se video-interview i artiklen

De fleste husker hende fra 'Matador', hvor hun var en gennemgående - og særdeles populær - karakter.

Men Kirsten Olesen, der efterhånden er blevet 72 år, er meget andet end figuren Agnes Jensen, der i serien ad åre går fra fattig servitrice til holden forretningskvinde.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hun har således gennem årene hele tiden været aktiv skuespiller, og lige nu er hun aktuel med en filmrolle i den meget roste 'Du som er i himlen', der har biografpremiere i denne uge.

Men faktisk er det på de skrå brædder, Kirsten Olesen er mest aktiv, hvor hun er fast tilknyttet Det Kongelige Teater.

Enormt priviligeret

Netop det faktum har været en god økonomisk livline under skuespilleren, der ligesom så mange andre har været ramt på jobfronten på grund af den nu over to år gamle pandemi.

- Vi har allesammen måtte stoppe op i prøveforløb og siden genoptage dem - det har været et fælles vilkår for os allesammen, men inde på Det Kongelige Teater har vi haft det godt, fordi vi ikke på den måde har været uden løn, som mange af mine kammerater, der er freelancere, har været. På den måde har jeg været enormt privilegeret, fortæller Kirsten Olesen til Ekstra Bladet på den røde løber.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da Kirsten Olesen som ung spillede Agnes Jensen i 'Matador' i årene 1978-81. Da optagelserne begyndte, var hun 29 år gammel. Foto: Søndagsmagasinet

Baktusserne indenbords

Hun har endnu ikke selv været ramt af corona, og sådan håber hun, at det forbliver, når nu hun igen vover sig ud blandt mange mennesker til eksempelvis biografpremierer:

- Jeg har ikke haft det endnu, nej - og jeg håber ikke at få det. Men nu skulle den her variant ikke være så alvorlig. Nu er vi jo mange mennesker i aften, men pyt med det. Vi håber, at alle holder deres 'baktusser' indenfor, illustrerer Kirsten Olesen med et udtryk, der ville have været 'Matador' værdigt.

Hun er glad for at være med i 'Du som er i himlen', men vil faktisk hellere tale om sin medspiller, det 16-årige stjerneskud Flora Ofelia, der spiller den altoverskyggende hovedrolle:

- Min rolle er ikke særligt stor. Jeg står på plakaten, men det er altså Flora, der har den store, dejlige rolle. Hun er et fantastisk talent, og jeg har været glad for at møde hende. Hun er ganske vidunderlig i 'Du som er i himlen'. Hun har intensitet i sit spil, et nærvær, og hendes udstråling er vidunderlig.

- Har du givet hende nogle gode råd - du har jo været med i mange år?

- Nej, det har jeg ikke. Alle skal gøre deres egne erfaringer. Hvis jeg skal give hende et råd, så må det være: 'Gør din skole færdig, for du skal nok nå det.'

Netop problemer med fravær i gymnasiet taler unge Flora Ofelia med Ekstra Bladet om i videoen herunder: