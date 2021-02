76-årig stjerneinstruktør i retten: Ser frem til dommens dag

Lille Peter Edderkop drillede Nils Malmros, da han parkerede sin bil for at gå i biografen i Aarhus, og han nægter at betale afgiften

Det var en helt igennem mislykket aften, da den aarhusianske filminstruktør Nils Malmros, 76, i oktober 2018 havde besluttet sig for at tage en tur i biografen i sin hjemby.

Ikke alene var det, med hans egne ord, en ret elendig film, han havde valgt at se, men oveni endte han også med et få en parkeringsbøde, fordi en edderkop – ifølge ham – forhindrede ham i at lave en korrekt indtastning på maskinen i parkeringshuset, hvor han placerede sin bil, hvilket efterfølgende kostede ham en parkeringsafgift på 795 kroner.

Han havde inden den dårlige filmoplevelse været i dialog med en medarbejder fra p-firmaet. Derfor blev han så forbitret over afgiften, at han valgte at tage sagen til retten.

Det fortalte han i juni sidste år til Ekstra Bladet, og om kort tid er det dommens dag, fortæller han nu.

Ekstra Bladet 24. juni 2020

– Sagen skal for byretten i Kolding 18. februar – det er der, P-firmaet Apcoa har hjemme, siger Malmros til Ekstra Bladet og understreger, at han bestemt ikke har fortrudt sin lange kamp.

– Kald mig bare en mand med en sag, men for mig handler det om noget principielt. Skulle jeg ende med at tabe, føler jeg fortsat, at det har været kampen værd, siger Nils Malmros.

