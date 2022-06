78-årige Terkelsen: Jeg kvitter ikke!

Den 78-årige stjernejournalist Ulla Terkelsen har, siden hun blev uddannet i 60'erne, kunnet ses som korrespondent fra alverdens brændpunkter.

Selv om hun har passeret pensionsalderen, går hun dog ikke og drømmer om at kvitte karrieren.

- Jeg synes, mit arbejde er sjovt. At være journalist er en forlængelse af min person, fordi jeg interesserer mig for mennesker, politik og lande, siger Ulla Terkelsen.

Ulla Terkelsen har rapporteret og analyseret overalt på kloden, og sådan nyder hun tilværelsen.

Ulla Terkelsen gør sig klar til TV-interview med den daværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen i 1995. En periode, hvor hun også arbejdede som udenrigskorrespondent i Tyskland. (Arkivfoto). Foto: Erik Luntang/Ritzau Scanpix

- Jeg har aldrig planlagt særligt langt frem i tiden - til min bankrådgivers store opmærksomhed, siger den prisvindende journalist med latter i stemmen.

- Derfor bruger jeg heller ikke tid på at planlægge, hvornår min karriere skal stoppe. Så længe der er kunder i butikken, bliver jeg ved, siger hun.

Ulla Terkelsen har gennem sin karriere boet i et hav af europæiske storbyer, og har i en periode også boet og rapporteret fra USA.

Derfor omtaler hun også sig selv som 'a citizen of nowhere'.

Ulla Terkelsen var i 1988 en af de bærende kræfter, da tv-stationen TV 2 blev stablet på benene. Her ses hun sammen med Samuel Rachlin, Allan Silberbrandt, Anders Krarup, Jørgen Schleimann, Lars Mandal, Jens Møller og Jan Jørgensen på tv-kanalens åbningsdag. (Arkivfoto). Foto: Tv2/Ritzau Scanpix

- Jeg holder meget af Danmark, men jeg føler mig lige så meget hjemme i Polen, Italien, England og Tyskland.

Især sidstnævnte nation har en stor betydning for Ulla Terkelsen.

Sammen med USA- og Tysklands-analytikeren Mirco Reimer-Elster har hun skrevet samtalebogen 'Skønhed og skræk', som netop er udkommet.

Ulla Terkelsen og Mirco Reimer-Elster, som er TV 2's Tysklands- og USA-analytiker, er aktuelle med en samtalebog om Tyskland under navnet 'Skønhed og Skræk'. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Bogen handler om venneparrets forhold til Tyskland. Et land, som Ulla Terkelsen har boet i og arbejdet fra i 90'erne.

Og faktisk var det også lige netop det land, der i 1950'erne vækkede hele hendes interesse for verden og for journalistikken - en interesse, som den dag i dag er en drivkraft for hende professionelt såvel som privat.