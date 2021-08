Åbner ny natklub med 'Løvens hule'-deltager

Han har prøvet det før.

Remee har kastet sig over endnu et natklub-projekt, og denne gang er det iværksætteren Anthon Louis, der skal være partner.

Det afslører Louis på Instagram, hvor han har delt et billede af Remee, som ligner en, der lægger planer. De to har før ejet natklubben Arch sammen.

Anthon Louis blev kendt fra tv, da han var med i 'Løvens hule', hvor han pitchede sin virksomhed ved navn 'Bare en T-shirt'. Siden har han kastet sig over en række projekter, og nu er det altså tid til at åbne en natklub med Remee.

I opslaget skriver han desuden, at der er 'et par andre dygtige herrer', der også er med i projektet.

Kendte lokaler

Natklubben skal ligge på Lille Kongensgade 16 i indre København, og det er en adresse, der formentlig vækker genklang hos nogle. Det er nemlig samme adresse, som Casper Christensen havde sin natklub, 'At Dolores'.

'Du kender 100% lokalerne - det er uden tvivl de bedste i byen, synes vi. Vi kan stadig ikke heeeelt finde ud af navnet, men der er jo også kun en måned til,' skriver Anthon Luis med en emoji, der græder af grin.

Afsløret før tid

Ekstra Bladet har været i kontakt med Remee, som fortæller, at det slet ikke var meningen, at nyheden skulle ud endnu. Han har derfor ikke mere nyt at fortælle, men der kommer noget ud sidst på ugen, oplyser han i en sms til Ekstra Bladet.

Anthon Louis blev meget omtalt i begyndelsen af 2021, da det kom frem, at han havde delt nøgenbilleder af kvinder i en gruppechat uden deres samtykke. Det undskyldte han siden for.