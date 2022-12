Åbner op efter datterens død: - Fuldstændig uvirkeligt

'Sug, sug, sug', råbte Dennis Knudsen 1. november, da han panisk forsøgte at få sin livløse datter til at sutte på sutteflasken.

Det fortæller han i et interview med B.T. om den ufattelige tragedie, der har ramt kendis-frisøren, der 1. november mistede sin kun halvanden måned gamle datter, Naomi, der ifølge Knudsen led vuggedød.

Nu, under en måned efter begravelsen, taler han ud om livet efter mareridtet - og hvordan han konstant frygter for sine tre andre børn.

- Jeg er i ekstremt alarmberedskab over for alle tre børn. Om de så ligger og sover, skubber jeg til dem, for at sikre mig, at de vågner, siger Dennis Knudsen til B.T.

Dennis Knudsen bærer den lille kiste ud af Skt. Povls Kirke i Korsør. Foto: LOCAL EYES

Gav hjertemassage

I interviewet fortæller den sørgende far, at han blot tre timer, inden han fandt sin datter livløs, havde siddet med hende og givet hende mad.

Da han natten til 1. november står op for at give tvillingesøsteren Aura mælk, opdager han, at der ikke er liv i Naomi. Han skriger og går i panik, fortæller han til B.T.

Han forsøgte forgæves med sutteflasken, ringede 112 og begyndte at give Naomi hjertemassage og mund-til-mund. Men det var allerede for sent.

Og da han senere sad med sin kolde datter i armene på Slagelse Sygehus, var det 'fuldstændig uvirkeligt', fortæller han.

Sorg og glæde

Midt i sorgen forsøger Dennis Knudsen nu at være den bedste far, han kan, for sine tre andre børn, tre-årige Lucas, et-årige Noah og Naomis tvillingesøster Aura, der kun er 2,5 måneder gammel.

Og det gør han ved at give dem så meget kærlighed og glæde som muligt, fortæller ham.

Kun den ældste, Lucas, er påvirket af situationen.

- Lucas er lidt ramt, men han har stadig leget med sine kammerater og været i børnehave, sagde Dennis Knudsen, da Naomi blev bisat sidste måned.

Alle børnene er født af en rugemor i USA. Naomi og Aura blev født i Los Angeles 15. september. Dengang skrev Knudsen i en sms til Ekstra Bladet:

'Jeg er verdens lykkeligste mand'.

En tragisk kontrast til Instagram-opslaget 1. november, hvor Knudsen lagde et billede af Naomi ud med teksten 'RIP. My Little Angel'.

