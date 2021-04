Åbner op om forhold til 20-årig: Drømmer om børn og bryllup

Det var en lykkelig Oliver Bjerrehuus, der i starten af april fortalte, at han havde fundet kærligheden med 20-årige studerende Sofie Amalie Elkjær.

- Jeg er rigtig glad, og jeg kan ikke se noget problem i aldersforskellen, som der er mange, der har travlt med, lød det i den forbindelse fra den 45-årige tv-kendis, som ikke ville sige meget om forholdet på det tidspunkt:

- Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil blære mig og vise hende frem, men det har ødelagt meget for mig tidligere, at jeg har sagt for meget om mine forhold offentligt, sagde han om kæresten, som han dog fortalte, at han havde kendt et års tid.

Men nu er parret klar til at stå frem og fortælle lidt mere om kærligheden. Det sker i et interview på SpeakerBee i programmet 'Behind the Scene – Kærlighed og fordomme'.

Værten, Nicoline Toft, starter interviewet med at spørge ind til aldersforskellen på 25 år, og hurtigt slår Oliver Bjerrehuus fast, at det ikke er noget, der har skabt problemer for dem, og at han ikke havde tænkt over det, før han blev spurgt ind til det.

Offentligheden har dog ifølge parret haft det på en helt anden måde, og der har været en del negative kommentarer, fortæller de blandt andet i interviewet.

Oliver Bjerrehuus har nyligt deltaget i programmet 'Stjerner i trøjen', og han trivedes i det militære miljø. - Trænger til at opføre mig ordentligt, sagde han.

Børn og bryllup i fremtiden

Af en seer bliver parret spurgt ind til fremtiden, og her løfter de sløret for, at drømmen er både bryllup, hus og børn - sidstnævnte inden Sofie fylder 25 - sammen.

- Hvis det er det, hun tænker på, så har vi da talt om det, men det er ikke nogen hasteting. Nu har Olli jo et par børn i forvejen, men det var vigtigt for mig at vide, at han gerne ville have flere, for det var et must for mig. Ikke syv børn mere, men én eller to vil jeg da gerne have i mit liv, fortæller Sofie, der i interviewet også får fortalt, at hun indtil det nuværende forhold kun havde haft jævnaldrende kærester.

Oliver Bjerrehuus fortæller desuden, at de har mødt hinandens forældre, og det har været en god oplevelse for ham. Fordelen ved en ung kæreste er nemlig, at når han skal hænge ud med hendes forældre, er det et par gamle røvhuller på hans egen alder.

Her kan du se hele interviewet med parret, hvor de blandt andet fortæller mere om forholdet, offentlighedens reaktioner, og Oliver Bjerrehuus deler en hadbesked, der ramte ham.