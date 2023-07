Åbner op om kærligheden: Skal ikke flytte sammen

Sidste år kunne hele Danmarks tv-læge, Peter Qvortrup Geisling, fortælle, at han var blevet ramt af Amors pil og havde fundet kærligheden med den nordjyske Lise.

De to, der mødtes i Skagen, bor til daglig i hver sin ende af landet. Peter i København og Lise i Aalborg.

Men selvom der er flere hundrede kilometer mellem de to, har parret ingen planer om at ændre på afstanden eller transporttiden mellem dem.

- Der er ingen planer om at flytte sammen. Vi tager en dag ad gangen, siger Peter Qvortrup Geisling til Billed-Bladet og tilføjer, at Lise har to børn i Aalborg, og han har sin datter i København, og børnene er det vigtigste.

Billed-Bladet mødte tv-lægen til gallapremieren på filmen 'Spider-man', som han ankom til uden Lise, der var på arbejde. I stedet havde han taget sin datter Merle på 12 år med, som han har med ekskæresten Christina Marie Jensen.

Annonce:

De to var allerede stoppet med at være kærester flere år inden, at de fik Merle, og er i dag gode venner.

Peter Qvortrup Geisling er kendt for den hvide kittel og at tage plads bag 'Lægens bord'. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Christina Marie Jensen var da også med, da Peter Qvortrup Geisling sidste år blev 60 år, det samme var hans nye kæreste, det fortalte Peter Qvortrup Geisling dengang i et stort interview med Politiken.

Peter Qvortrup Geisling blev i 1997 kendt som værten bag tv-programmet ’Lægens bord’, hvor han formidlede sundhed og sygdom. 'Lægens bord' sendte sit sidste program i 2005, men det genopstod i 2020 under corona-pandemien.

- Jeg synes ellers nok, at jeg har en vis fornemmelse for seertal, men interessen for 'Lægens bord - corona' har virkelig overrasket os. Derfor er det blevet besluttet, at vi tager det gamle koncept op igen, sagde Peter Qvortrup Geisling dengang til Ekstra Bladet.