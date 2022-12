Åbner op om sit helvede

Silas Holst har i mange år oplevet had på sociale medier, og det var også en af grundene til, at han trak sig fra 'Vild med dans'. Nu har han skrevet en bog, som forhåbentlig kan hjælpe andre

Når Silas Holst indtager landets scener for både at synge, danse og performe ikoniske boybandhits fra 90'erne, ligger det meget tæt på hans hjerte.

Han og kollegerne Joakim Tranberg, Teit Samsø, Jeff Ace Schjerlund og Kim Ace Schjerlund fortolker internationale boybandbangere fra blandt andet Backstreet Boys, *NSYNC og Take That.

Koncertoplevelsen hedder 'The Boyband Tour' og er en hyldest til de grupper, som hjalp Silas Holst med at acceptere sig selv.

- For en danse- og sangglad dreng som mig var der noget vildt i at se fem gutter stille sig op og synkrondanse, samtidig med at de blev hyldet for det, siger Silas Holst og fortsætter:

- Som teenager har man brug for at måle sig med andre en stor del af tiden, og derfor inspirerede de håb og drømme for rigtig mange unge mennesker, tror jeg.

Annonce:

For ham var boybandene beviset for, at man sagtens kunne leve af at udtrykke sig gennem musik og bevægelser og blive anerkendt for den, man er.

- De forenede på en måde alt det, jeg elskede, inden jeg fandt ud af, at der var noget, der hed musicals.

- Der var noget håb i, at jeg godt måtte synge og danse, for det gjorde andre også, siger den 39-årige danser.

Det blev begyndelsen på Silas Holsts omfangsrige repertoire. Han fik sit helt store gennembrud i 'Vild med dans', og det bragte ham videre til musicals som 'Dirty Dancing', 'The Book of Mormon' og 'Saturday Night Fever'.

Han har leveret mange mindeværdige præstationer.

I 2019 vandt han som den første nogensinde 'Vild med dans' med en mandlig deltager, skuespilleren Jakob Fauerby, og udtrykte, at han var stolt af danskernes mangfoldighed.

Den mærkede han ikke, da han voksede op.

Annonce:

- Når jeg tænker tilbage på min skoletid, tænker jeg først og fremmest, at det var helt vildt ensomt. Det var en følelse af at skulle overleve noget i 13 år i stedet for at skulle opleve det, siger han.

Ham den mærkelige

Det viste sig allerede fra første skoledag.

- Mit mobbehelvede startede med noget så simpelt, som at en dreng spurgte, om jeg var en dreng eller pige, fordi jeg gik i meget anderledes tøj end de andre.

- Jeg gik i striktrøjer i stedet for håndboldtrøjer og gik til dans i stedet for fodbold. Jeg var grundlæggende anderledes fra barnsben, siger den tredobbelte 'Vild med dans'-vinder.

Mere skulle der ikke til. Han var stemplet som 'ham den mærkelige'.

Han blev aldrig valgt først, når der skulle dannes hold i idræt. Han spiste altid alene i spisefrikvarteret og havde ingen, han kunne være sammen med om aftenen.

Når han ikke dansede i sin fritid, sad han derfor derhjemme og så fjernsyn. Dansekammeraterne kom langvejs fra og tog hurtigt hjem igen, så han havde ingen dybe venskaber.