Åbner op om smertefuld lynfødsel

Sasha Klæstrup kan kalde sig mor til tre.

Tv-kendissen, der blandt andet har medvirket i 'Divaer i junglen' fødte natten til mandag en sund og rask pige på 3210 gram og 49 centimeter.

'Velkommen til verden, Nora. Baba elsker dig over alt på jorden,' skrev realitydeltagerens mand, Montaser Bel-lah Zaghmout, mandag på Facebook.

Til Ekstra Bladet fortæller den nybagte mor til tre nu mere om fødslen.

'Jeg fik den skønneste, lille prinsesse natten til mandag,' skriver hun i en besked og fortæller, at dagen for fødslen - 18. januar - også var terminsdatoen.

Datteren, der altså har fået navnet Nora, er Sasha Klæstrups første barn med Montaser, mens hun har to børn fra et tidligere forhold.

Realitydeltageren kendte derfor til forløbet, der ventede hende, da hun søndag aften gik i fødsel. Og herefter gik der ikke lang tid, før datteren kom til verden.

'Forløbet gik rigtig godt. Min mand og jeg kom ind på hospitalet ved halv et-tiden og tog hjem igen mandag morgen klokken syv. Lille Nora blev født kvart over tre,' skriver hun og fortæller, at selvom det gik hurtigt, var det langt fra smertefrit.

'Jeg havde en masse smerter på grund af mine veer, men min mand var rigtig god og støttende. Han hjalp mig igennem det hele og gjorde fødslen fantastisk. Han var rolig hele vejen igennem. Han tog også imod Lille Nora og klippede navlestrengen,' fortsætter den nybagte mor til tre.

Sasha Klæstrup og Montaser Bel-lah Zaghmout har fået deres første fælles barn. Foto: Mogens Flindt

Hård graviditet

Mens fødslen gik godt og stærkt, var selve graviditeten lidt mere problematisk.

Det var nemlig en hård omgang for realitystjernen, der tidligere har fortalt Ekstra Bladet om, at hun oplevede bækkenløsning og måtte hastes på hospitalet under graviditeten.

- Jeg gik til lægen, fordi jeg den seneste tid har haft svært ved at trække vejret. Da jeg kom til min læge, syntes hun, at jeg havde det værre, end jeg burde, og at jeg var varm og havde en lidt mærkelig farve, lød det fra Sasha Klæstrup.

- Hun havde en mistanke om, at jeg kunne have fået en blodprop i benet, som var vandret op i lungen, fordi jeg havde svært ved at trække vejret, så jeg blev hentet hos lægen i ambulance og sendt afsted på hospitalet med det samme.

