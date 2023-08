Åbner op om stor sorg: - Den stærkeste pige

For få måneder siden ramte den mest ubegribelige sorg Joakim Tranberg.

I maj mistede den 32-årige danske musicalstjerne og skuespiller sin kone, skuespilleren og speakeren Sofie-Mai Beckles Tranberg, som han i dødsannoncen kaldte sit 'livs kærlighed og største fighter'.

Over for Ekstra Bladet sætter han nu ord på sorgen og savnet til den kvinde, han stadig tænker på hver eneste dag.

- Hun var den stærkeste pige, jeg nogensinde har kendt, og hun har levet det vildeste liv. Jeg tænker på hende hver dag, og jeg savner hende, siger Joakim Tranberg til Ekstra Bladet på den røde løber til premieren på 'Viktor mod verden' onsdag aften.

Joakim Tranberg forsøger at fokusere på de positive ting, selvom han har det 'ad helvedes til'. Foto: Joachim Ladefoged

- En meget voldsom tid

Med sig på den røde løber havde Joakim Tranberg en af sine bedste venner, der sammen med familien har været afgørende i skuespillerens forsøg på at håndtere sorgen.

- Det er en meget voldsom tid. Det er nogle sindssyge dage, som er meget tomme. Jeg ville ønske, hun havde været med i dag. Jeg har heldigvis min vanvittigt gode kammerat med i dag, som har været der for mig hver evigt eneste dag. Jeg har nogle dejlige venner og familie omkring mig, siger Joakim Tranberg.

Han fortæller ligeledes, at han trods tragedien prøver at se positivt på tingene og livet. For hendes, sin egen - og hunden Cliffords skyld

- Jeg er ked af det hver dag, og der er tider, hvor jeg ikke kan sove om natten. Men jeg har ikke lyst til at have ondt af mig selv, og det ville hun heller ikke have.

- Det er klart, jeg synes, at livet er uretfærdigt nogle gange, og jeg har det ad helvedes til. Men hun ville jo gerne have, at jeg var glad, og at vores hund Clifford var glad. Jeg prøver at mindes hende og få folk omkring mig til at huske, at vi kun er her én gang, og vi skal have det bedste ud af det.

Joakim Tranberg kæmper sig igennem sorgen. Foto: Kenneth Meyer

Fandt 'fred'

Det var Joakim Tranberg, der selv tilbage i maj delte den tragiske nyhed om hustruens død.

'Mit livs kærlighed og største fighter har endelig fået fred og ro. Sofie-Mai Beckles Graae Tranberg valgte på den mest udramatiske og kærlige måde at få fred den 4. maj 2023 på den ø, hun for første gang i sit liv har følt tryghed, omsorg og kærlighed. Bornholm', skrev han blandt andet i den rørende dødsannonce.

Dødsårsagen har han ønsket at holde privat.

Karrieremæssigt har Joakim Tranberg senest været på den helt store boyband-tour, blandt andre sammen med kollegaen Silas Holst. Tidligere har han medvirket i en række musical-hits, herunder Rasmus Seebach-musicalen 'Seebach', 'Sanne the Musical' og 'Elsk mig i nat'.

