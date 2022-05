Åbner op: Sådan var det i Aqua efter brud

Lene Nystrøm sætter i et interview ord på, hvordan det har været at arbejde sammen med sin ekskæreste og eksmand

'I'm a Barbie girl, in the Barbie world.'

I 25 år har vi kunne synge med på Aquas kæmpehit 'Barbie girl', og netop i forbindelse med jubilæet har Lene Nystrøm i et interview med Vogue Scandinavia inviteret os indenfor i sit liv, og her sætter Aqua-Lene blandt andet ord på, hvordan det har været at arbejde tæt sammen med sine eks'er. Noget, der var hårdt, men også nødvendigt, når man har skabt noget så stort.

- Der var aldrig nogen form for diskussion med René eller Søren om at stoppe med at spille, holde op med koncerter eller stoppe med at arbejde. Vi har det til fælles, og det er en god følelse, når vi er sammen, fortæller Lene Nystrøm til Vouge Scandinavia om henholdsvis ekskæresten René Dif, som Lene Nystrøm i de meget tidlige Aqua-dage dannede par med, inden Søren Rasted stjal Nystrøms hjerte.

Rasted og Nystrøm nåede at danne par i 16 år, inden kærligheden i 2017 brast, og de blev skilt.

Således så det ud, da Søren Rasted og Lene Nystrøm i 2001 sagde ja til hinanden. Foto: POLFOTO / Thomas Wilmann

En milliard

I år er det 25 år siden, at popgruppens globale kæmpehit 'Barbie Girl' udkom. Sangen er utvivlsomt Aquas største succes og samtidig blandt de største danske verdenshit nogensinde.

Tilbage i februar kunne Lene Nystrøm, Søren Rasted, René Dif og Claus Norreen så prale af, at 'Barbie Girl' rundede en milliard visninger på YouTube.

I 2001 valgte Aqua at holde en pause. En pause, som Lene Nystrøm i sit interview med Vogue Scandinavia også kommer ind på. Her fortæller Nystrøm, at det var en beslutning, der tog meget hårdt på hende.

I 2007 blev popgruppen så gendannet, og i 2009 var der ny musik fra gruppen med sangen 'Back To The 80', der strøg direkte ind på en førsteplads.

Aqua blev gendannet for anden gang i 2016, det var dog uden Claus Norreen.