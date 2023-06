Åbner sig om forholdet: - Jeg er i en kærlighedsboble

Den tidligere stjernesvømmer vil fortsat ikke ud med navnet på sin nye flamme, men fortæller til gengæld gerne om, at hun er forelsket til op over begge ører

'Ja, jeg har fået den dejligste kæreste', skrev den tidligere svømmer Jeanette Ottesen for en uges tid siden i et opslag på Instagram.

Dermed er hun atter lykkelig på kærlighedsfronten efter et smertefuldt brud i fjor.

Tilbage i december sidste år kom det således frem, at den tidligere OL-medaljevinder skulle skilles fra sin mand, Marco Loughran, efter næsten seks års ægteskab.

Bruddet kom, ifølge Jeanette Ottesen, på baggrund af utroskab.

'Love bubble'

Sammen har de datteren Billie-Mai fra december 2017 og sønnen Harley, der kom til verden i 2022.

Og nu har børnene så fået en 'bonusfar' - hvis den nye flamme ellers har mødt dem.

I hvert fald svæver Jeanette Ottesen på en lyserød sky for tiden, fortæller hun til Ekstra Bladet, og åbner sig dermed bare en anelse om sit forhold.

Annonce:

- Jeg er da helt sikkert i sådan en love bubble - det er da helt sikkert. Det er dejligt at føle den omsorg og kærlighed igen - det er dejligt, siger Ottesen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Holder tanker for sig selv

Om hun har tænkt sig at involvere kæresten i familielivet med ungerne derhjemme, vil hun dog ikke rigtig ind på.

- Det har jeg mange tanker om, men de tanker holder jeg for mig selv, siger den tidligere professionelle idrætskvinde.

- Du var jo lidt hemmelig om din kæreste på Instagram. Er du fortsat det?

- Definitionen af 'hemmelig' - hvad er det egentlig? Man kan sige, at selvom jeg ikke svarede på noget (i kølvandet på opslaget, red.) så skrev I jo om det alligevel.

Helt ukendt

- Vil du så ikke svare på noget nu? Er det en, offentligheden kender i forvejen?

- Han er helt ukendt for offentligheden. Det kommer han også til at forblive, tror jeg.

- Hvordan kan det være? Er det, fordi du tidligere har været i et forhold, der har været lidt eksponeret?

- Jeg tror bare, at jeg har et behov for at holde det for mig selv. Jeg tænker ikke, at det kommer mange andre ved, eller at det er så spændende at høre om min kæreste.

- Men vi har det rigtig dejligt, og vi har det godt med bare at være os to, og at der ikke er for meget ude.