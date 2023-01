Ålens nye projekt: Min største chance for en gigantisk konkurs

Der er ikke lang tid til, at Peter Aalbæk er en færdig mand i filmbranchen.

Mandag smed han selv bomben i en Zentropa-pressemeddelelse omkring købet af rettighederne til filmatiseringen af Katrine Engbergs nyeste krimiserie, der kommer til at bestå af tre til fem film.

Til Ekstra Bladet understreger 66-årige Aalbæk, at han ikke bliver, til alle film er lavet.

- Min intention er, at jeg bliver der, indtil det er startet op, for jeg skal hilse at sige, at der er nogle, der er klogere og smartere end mig til at lave dem, så jeg starter det op, siger Peter Aalbæk, som derfor inden alt for længe er færdig med filmbranchen.

Helt slut med film

Peter Aalbæk har dog ingen planer om at skrue helt ned for blusset og nyde pensionen. I stedet vil han kaste alle kræfter efter landsbysamfundet LilleSyd, som han i de seneste år har forsøgt at bygge op med familien.

- Jeg bygger jo en by syd for Køge, og det har jeg jo fandeme brugt alle mine spareskillinger på. Det er ikke, fordi jeg sætter mig over i et hjørne og tager tæppet over knæene og venter på, at Knokkelmanden henter mig. Jeg er i fuldt firspring afsted med store og om muligt endnu mere sindssyge projekter, end det er at drive et filmselskab, siger han.

- Så det er helt slut med at lave film?

- Ja. På et tidspunkt skal man jo ... altså, for helvede, jeg har lavet 200 film og drukket de gintonics og givet de klask i røven, jeg skulle. På et tidspunkt er nok jo nok, og de folk, der driver firmaet nu, er jo røvgode, så hvorfor skal jeg sidde der og hænge og savle ned i maden i personalekantinen?

- Der skal også være en eller anden form for kækhed. Du kender måske de gamle kolleger, der bliver hængende tre år for meget og altid praler med, hvor helvedes gode de var engang. Det har jeg aldrig kunnet holde ud at høre på, og det kan ingen af de yngre. Så jeg stopper, før jeg når for meget derhen.

Mangler en konkursskandale

Selvom han indrømmer, at det bliver lidt 'mystisk' at sige farvel til branchen, så er han sikker på, at han er klar til det.

- Ja. Jeg interesserer mig ikke en skid for, hvad jeg har gjort, men jeg interesserer mig for, hvad jeg skal gøre. Og det bliver den by. Det er også den eneste rimeligt store sandsynlighed for, at jeg laver en gigantisk konkurs. Filmbranchen er for stabil. Det vil være dét, der for alvor kan få mig op i en anden liga, griner han.

Peter Aalbæk har aldrig holdt sig tilbage, når det kommer til at provokere og lave skandalesager.

- Men jeg mangler ligesom den der helt totale fiasko, så det vil være storslået at slutte med det, fortsætter filmmanden grinende.