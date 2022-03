Årets dyreste Aarhus-handel: Solgt for kæmpe millionbeløb

Efter godt fire måneder på markedet er den kendte musiker Peter Viskindes villa i Aarhus blevet solgt.

Det store kunstnerhjem var udbudt til salg for hele 38 millioner kroner og dermed blandt de absolut dyreste huse til salg i den jyske storby. Ikke desto mindre viser det netop tinglyste skøde, at de nye ejere har sikret sig nøglerne til adressen med et betydeligt millionafslag.

Salgsprisen for den 433 kvadratmeter store villa, som ligger på en høj grund med udsigt til Aarhusbugten tæt på Mindeparken og Marselisborg slot, endte nemlig på 30,1 millioner kroner.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det store millionbeløb gør, trods afslaget, handlen til den dyreste, der i år har fundet sted i Aarhus Kommune - faktisk slår handlen også sidste års dyreste villasalg i byen, hvor en 251 kvadratmeter stor villa i Risskov blev solgt for intet mindre end 29 millioner kroner.

I år er der endnu ikke tinglyst nogen villasalg i Aarhus, der når op i nærheden af Viskindes boligs pris, men tidligere på måneden gik salget af en strandvejsvilla i Klampenborg nord for København igennem for lige knap 61 millioner, hvilket er landets samlet set dyreste bolighandel i år.

Villaen blev solgt for hele 29 millioner kroner. Foto: Lilienhoff

Langt over prisgennemsnittet

Selvom køberne endte med at få rabat på Viskindes kunstnerhjem, ligger salgsprisen stadig langt over gennemsnittet for området.

Ifølge tal fra Boliga.dk indbragte villa- og rækkehushandlerne i Aarhus Kommune i gennemsnit lige under 29.000 kroner pr. kvadratmeter sidste år.

Salget af Peter Viskindes villa indbragte derimod en salgskvadratmeterpris på intet mindre end 69.500 kroner – altså over dobbelt så meget som salgsgennemsnittet.

For de samlet set godt 30 millioner kroner har de nye ejere fået hele 12 værelser, der ifølge salgsmaterialet fra liebhavermægleren Lilienhoff er fyldt med originale detaljer såsom svungne gelændere, vægpaneler, stuk og et mønstret terrazzogulv i hallen.

Peter Viskinde, der især var kendt som guitarist og sangskriver i rockbandsene Malurt og Big Fat Snake, døde i marts sidste år.

