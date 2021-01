Årets vildeste kendis-bolighandler

Der er blevet handlet boliger for svimlende millionbeløb blandt danske fodboldspillere, skuespillere og tv-værter. Se de største handler her

2020 er for mange et år, der ikke har budt en masse godt.

Coronanedlukning har haft store økonomiske konsekvenser for mange danskere. Men der er også dem, for hvem året har været en rigtig fint forretning.

Boligmarkedet har ikke været voldsomt påvirket af pandemien, og det betyder, at en række danske kendisser har gjort særdeles gode og indbringende bolighandler

Boligsiden boliga.dk har samlet de største handler, og det er ikke småpenge, der er blevet handlet for.

Dar Salims vilde boligkøb

Det må ikke været helt skidt at være Dar Salim for tiden. I hvert fald betalte den 43-årige skuespiller i begyndelsen af 2020 hele 11.750.000 kroner for et nyt sted at bo.

Valget faldt på en 185 kvadratmeter stor liebhaverlejlighed i et nybyggeri det eksklusive område Islands Brygge i København.

Skuespilleren Dar Salim har haft den store tegnebog fremme. Foto: Finn Frandsen

Farvel til Danmark

Den tidligere danske landsholdsspiller Christian Poulsen, der har sin hjemmebane hos storklubben AFC Ajax i Holland, hvor han er assistenttræner, solgte sin lejlighed i København i december 2020.

Det endelig hammerslag for den 181 kvadratmeter store udsigtslejlighed på Christianshavn endte på 12,8 millioner kroner.

Christian Poulsen har sagt farvel til København. Foto: Philip Davali

Kunstnerhjem handlet for millioner

Det var noget nær et kunstmuseum, køberne af den anerkendte kunster Tal Rs lejlighed handlede sig til i starten af 2020. Kunsteren havde selv dekoreret den 264 kvadratmeter store lejlighed på indre Østerbro, som han solgte.

Om det havde noget at sige for prisen, vides ikke, men kunstneren fik i hvert fald 13,25 millioner kroner for det eksklusive hjem.

Tal Rs kunstnerhjem er blevet solgt. Foto: Claus Borg & Partner

Krimidronnings dyre lejlighedskøb

I sommer overtog den succesfulde forfatter Sarah Blædel nøglerne til en over 200 kvadratmeter stor lejlighed midt i København. Hun købte det eksklusive hjem - og beliggenheden tæt på Amalienborg - for lige præcis 13 millioner kroner.

Sarah Blædet har stor succes som forfatter. Nu har hun betalt 13. millioner for en lejlighed i hjertet af København. Foto: Tariq Mikkel Khan

Komikers farvel til Frederiksberg

Det gik hurtigere end hurtigt med at få solgt huset, da komikeren Omar Marzouks satte sin villa på Frederiksberg til salg for 13,8 millioner kroner.

Det 219 kvadratmeter store hus i den dyre københavner-kommune blev handlet efter en måned ved et såkaldt skuffesalg udenom det offentlige marked.

Komikerens nu tidligere hjem blev solgt lynhurtigt. Foto: MMliving

Nyt hjem til familien Lund Madsen

2020 har budt på familieforøgelse hos radioværten og tv-personligheden Anders Lund Madsen, der blev far for syvende gang. Sammen med sin børnflok har har slået sig ned i nye omgivelser i Madsen har købt en 174 kvadratmeter stor liebhavervilla direkte ned til Lyngby Sø i Nordsjælland for 15,5 millioner kroner.

Nu mangler han blot at kommet af med byhuset på Østerbro, som er til salg for 16,25 millioner kroner.

Det er her Anders Lund Madsen har slået sig ned. Foto: RobinHus City, Gentofte & Lyngby-Taabæk

Bendtners kostbare boligbytte

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner, der ny tørner ud for Tårnby FF, startede året ud med at sælge sin luksuriøse liebhaverlejlighed på H.C. Andersens Boulevard i København for 21 millioner kroner i foråret.

Kort tid efter overtog den tidligere landsholdspiller nøglerne til en over 400 kvm stor villa i Nordsjælland, hvor han lagde 12,9 millioner kroner for at få sit navn på skødet.

Nicklas Bendtner har fået adresse til Nordsjælland. Foto: Anthon Unger

Aqua-palæet endelig solgt

2020 skulle vise sig at blive året, hvor det tidligere Aqua-ægtepar Lene Nystrøm og Søren Rasted fik solgt deres vilde liebhaverejendom i Birkerød efter knap to år på markedet.

Den imponerende landejendom med 420 kvadratmeter bolig og over 6,6 hektar jord skiftede hænder for 23,5 millioner kroner.

Efter knapt to år lykkedes det for det tidligere ægtepar at få solgt deres palæ. Foto: Jonas Olufson

Schaumburg-Müllers kæmpe kærestehandel

'Vild med dans'-værten Christiane Schaumburg-Müller og hendes kæreste, forretningsmanden Daniel Åxman, står bag flere af årets rigtig dyre handler.

Sammen købte de i sommer et 530 kvadratmeter stort hus i Gentofte for 31,5 millioner kroner - i en byttehandel, hvor Schaumburg-Müller kom af med sit gamle hus i Hellerup for 13,5 millioner kroner.

Senere på året lykkedes det også Åxman at sælge sin 280 kvadratmeter store Hellerupvilla til det solide beløb af 28,5 millioner kroner.

Christiane Schaumburg-Müller har alt mulig grund til at smile. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Lego-arving køber fynsk gods

Vi starter ballet med et af årets absolut dyreste bolighandler: Salget af Skovsbo Gods på det nordøstlige Fyn. Her smed Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen næsten 80 millioner kroner for den 900 kvadratmeter store historiske bolig, som ligger på over 26 hektar jord.

Skovsbo Gods er solgt til Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen. Foto: VisitKerteminde

Boliga.dk har opgjort årets dyreste kendishandler ud fra salg tinglyst i perioden mellem 1. januar og 22. december 2019. Der tages forbehold for forsinkelse hos Tinglysningen.

Det er ikke kun i Danmark, der er store beløb på spil, når der skal handles huse. Læs om de dyres ejendomme, der er til salg rundt om i verden her(+)