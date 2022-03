'Årgang 0'-Christian i store smerter efter uheld

Motion er sundt ... men det kan også være farligt. I hvert fald hvis man ikke passer på.

Det kan 'Årgang 0'-deltageren Christian Elhauge skrive under på. For nylig kom han galt afsted under en løbetur, og det kostede ham en tur på skadestuen. Det skriver han på Instagram.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den uheldige tv-kendis, og han fortæller lidt mere om, hvad der gik galt.

'Trådte meget uheldigt ned på en kantsten på en løbetur, som gjorde, jeg væltede og fik et vrid i knæet,' skriver han i en besked og fortsætter:

'Efter jeg havde været på skadestuen i søndags, har jeg været på smertestillende, og på de røntgenbilleder, der blev taget af mit knæ, kan man som sagt se et brud på en knogle - dog kan man ikke se, om der er noget yderligere galt med f.eks. min menisk eller mit korsbånd.'

Christian (forrest i billedet) sammen med sin familie, som seerne lærte at kende i TV 2-serien 'Årgang 0'. Foto: Camilla Hey

Er flyttet hjem

Christian fortæller, at han derfor har fået en akuttid til en MR-scanning, der skal vise, om han også skal opereres for at komme helt på højkant igen.

I første omgang er knæet blevet udstyret med en skinne, som han skal have på i mindst seks uger, mens bruddet heler.

Det kan selvfølgelig give lidt udfordringer i hverdagen, men her er hans forældre, Tina og Mogens, sprunget til for at hjælpe.

'I mellemtiden er jeg flyttet hjem til mine forældre, så jeg ikke behøver at bevæge mig for meget rundt. Så der bliver jeg forkælet med god mad osv.'

'Det er meget lækkert. Så behøver jeg ikke bevæge mig alt for meget rundt for at f.eks. komme i supermarked osv., som hvis jeg var i lejligheden,' lyder det fra Christian, der trods alt er ved godt mod og ikke længere har så mange smerter.

'Det var meget slemt i starten med smerter, men det er blevet meget bedre, og så tager jeg smertestillende,' skriver han.