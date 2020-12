'Årgang 0'-familie ramt af corona

I disse dage holder mange danskere nok vejret med tanke på, om nytårsplanerne bliver spoleret af coronavirussen.

For Christina Siguenza og hendes familie, der er kendt fra TV2-programmet 'Årgang 0', har virussen nu sat en stopper for de planlagte festligheder.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Så blev det vores tur. Jeg har et barn med symptomer og en positiv test. Jeg selv blev testet samtidig og var negativ. Men vi må se hvad efterfølgende test viser', skriver hun i opslaget.

Hun fortæller, at arbejdet med at opspore nære kontakter er i gang, og at familien nu går i karantæne.

Derfor bliver nytåret heller ikke som forventet.

'Nytårsfest vil vi dog forsøge at afholde alligevel, bare ikke som det var planlagt. Det bliver mine 4 og jeg. Vi skal have masser af sushi der bliver leveret til os, og masser af kransekage. Vi skal forkæles, punktum!', skriver 'Årgang 0'-moderen.

Positivt sind

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christina Siguenza, som ikke ønsker at dele med offentligheden, hvem i familien der er smittet.

Hun oplyser dog, at Stephanie, som ikke længere bor hjemme, ikke kommer forbi til nytår på grund af familiens karantæne.

Christina Siguenza håber nu bare, at det bliver ved ét smittet familiemedlem.

'Vi må igennem det så godt som muligt og helst med et positivt sind', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Christina Siguenza har foruden Stephanie, som var en af hovedpersonerne i 'Årgang 0', fire børn.