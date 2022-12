'Årgang 0'-kendis gift: 'Love of my life'

Det vælter ind med varme nyheder fra den 25-årige 'Årgang 0'-deltager Oscar Elhauge - den ældste af de tre brødre fra den aarhusianske Elhauge-familie, som hele Danmark har lært at kende, siden de blev en del af programmet i 2008.

I maj lød det, at Oscar havde friet til sin kæreste Nanna, som han mødte tre år forinden.

Brylluppet var allerede i horisonten, men planerne blev aflyst i september, da en anden glædelig nyhed kom i vejen - Nanna var blevet gravid, og endnu en 'årgang' var altså på vej.

Nu skete det så endelig. Lørdag blev Oscar og Nanna, nu hr. og fru Elhauge, gift på Aarhus Rådhus.

Bryllupsfesten må vente

Oscar Elhauge skriver i en besked til Ekstra Bladet, at brylluppet først skulle være fundet sted næste år. Men så kom baby-nyheden, og planerne ændrede sig.

Annonce:

'Det var ikke lige planen, at vi skulle giftes før til næste år, men så fik vi den fantastiske besked, at vi venter en lille pige. Vi synes, det var bedst for os alle sammen at blive gift, inden hun kommer til verden.'

Nanna og Oscar vælter sig nu i blomster derhjemme - selvom de egentlig havde frabedt sig gaver. Den store fest skal nok komme, fortæller han, mens tiden går med at gøre klar til det kommende nye familiemedlem.

'I dag hygger vi sammen med familien, og hele vores hus er fyldt med smukke blomster, selvom vi havde sagt, at vi ikke ønskede gaver. Vi vil nemlig gerne holde en rigtig bryllupsfest og i kirke, men det bliver senere,' skriver han og fortsætter:

'Lige nu er jeg bare megaglad og meget spændt på, at lille-pigen kommer. Og så har vi travlt med at få gjort klar til, at hun kommer. Der er godt nok mange ting, man skal have, når man venter en lille ny. Men vi har købt rigtig mange fine brugte ting, det har jeg det godt med.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Årgang 0'-familien med Ludwig bagerst til venstre, Oscar i midten og Christian forrest. Mor Tina og far Mogens til højre. Foto: Camilla Hey

'Love of my life'

Og udover baby-lykken er det vist heller ikke helt ringe nu at kunne kalde Nanna for sin kone.

Annonce:

'At Nanna har valgt at dele sit liv med mig er jo helt fantastisk, og at hun i dag hedder Nanna Elhauge beviser endnu mere, at vi hører sammen og er en familie. Hun er the love of my life.'

'Vi er bare mega glade begge to, og jeg vil gøre alt for vores lille familie', lyder det afsluttende fra den nygifte Oscar Elhague til Ekstra Bladet

På Tina Elhauges virksomheds Facebook-side kan man se billeder af det glade, nygifte par: