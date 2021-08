'Årgang 0'-Mathilde afslører: Har fået lavet større bryster

Mathilde Beuschau fra 'Årgang 0' har fået lavet nye bryster.

Det fortæller den 21-årige tv-kendis ærligt på sin Instagram-profil.

'Jeg har været i indre krig med mig selv om, hvornår jeg skulle fortælle det, og hvordan jeg skulle fortælle det. Det er faktisk mega-angstprovokerende en gang imellem at være en offentlig person. Men: Jeg har fået lavet mine bryster.'

'Jeg fik lavet mine bryster i fredags, 6. august, og jeg er vanvittigt glad. Jeg er sindssygt glad for resultatet, og jeg er glad for hele måden, det foregik på,' fortæller Mathilde Beuschau i en story på sin Instagram-profil.

Over for Ekstra Bladet bekræfter hun operationen, hvor hun har fået indsat 260 milliliter implantater, som er dråbeformede, så det giver et naturligt udseende.

- Det er noget, jeg virkelig har overvejet længe. Fra jeg var 16-17 år, tror jeg. Det er dukket op i perioder, hvor jeg har undersøgt, hvordan det foregår, men så er det gået i sig selv igen, fordi jeg har tænkt, at jeg skulle være glad for min krop, som den er, fortæller Mathilde Beuschau.

Men tanken om de nye bryster kunne ikke slippe hende, og efter mange og nøje overvejelser - også om, hvordan omverdenen ville modtage det - besluttede hun, at nu var det nu.

Har selv betalt Mathilde Beuschau har fået lavet sin brystforstørrende operation på en klink i København, og hun har selv betalt hver en krone for den. - For mig var det vigtigste at finde et sted, jeg var tryg ved og som værnede om mig hele vejen igennem. Og det gjorde de der, siger hun og afslører, hvor mange penge, hun har givet for sine to dråbe formede implantater. - Jeg har betalt 36.500 kroner for det, og det synes jeg er en fin pris. Det har virkelig været en god oplevelse hele vejen igennem, siger hun og fortæller at hendes forældre også har været taget med på råd. - Min mor var med mig til forundersøgelser. Hun er jo sygeplejerske, anæstesisygeplejerske, så det var rart at have hende med, for hun ved meget om, hvad der skulle foregår. Så jeg har været i tæt dialog med mine forældre, siger hun, Foto: Janus Nielsen

- Jeg tror, at jeg har ventet så længe, fordi jeg er en offentlig person. Ellers havde jeg nok fået lavet dem før. Men nu er jeg nået til, at det er min krop og mig, der bestemmer over den, så derfor har jeg fået lavet operationen nu, siger hun og fortæller, at det har været meget grænseoverskridende for hende at skulle stå frem på Instagram og fortælle sine følgere om det.

- Jeg rystede totalt på mine hænder, da jeg skulle lave den story, men mine følgere er så søde og har virkelig taget godt imod det, siger Mathilde Beuschau, der vigtigst af alt selv er glad for resultatet.

- Jeg blev helt vildt glad, da jeg så mine nye bryster første gang, men det er først om et halvt års tid, man kan se det endelige resultat.

De kommende måneder skal Mathilde Beuschau holde sig i ro, så operationssårene kan hele ordentligt. Det kan blive lidt af en udfordring for det 21-årige energibundt, der lever af at lave kost- og træningsprogrammer til kunderne i sit firma.

Det varer lidt, før Mathilde Beuschau kan ligge i planken igen. Privatfoto

- Det kan jeg heldigvis sagtens blive ved med at gøre, og så må jeg gå ture. Jeg elsker at gå, så det er dejligt, at jeg kan få rørt mig på den måde siger hun.

Mathilde Beuschau har altid delt billeder af sig selv i bikini og sportstøj på sociale medier, men alligevel har hun haft en usikkerhed om sin krop, som hun har fortalt Ekstra Bladet om her.