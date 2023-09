'Årgang 0'-Mathilde holdt kun 27 timer: - Fuck. Pis, mand

'Årgang 0'-stjernen Mathilde Beuschau røg ud med et brag efter blot godt et døgn, da den sjette sæson af 'Korpset' havde premiere på TV Play onsdag.

Den 23-årige kostvejleder og onlinecoach afleverede sit nummer til instruktør og tidligere jægersoldat Thomas Rathsack, da hun skulle rulle rundt i det 7,4 grader kolde havvand på en strand i Vendsyssel.

- Der foregik simpelthen for meget. Vi ligger 13 mennesker, Frede ('Korpset'-aspirant Frederikke Pedersen, red.) begynder at snakke til mig og vil hjælpe, instruktørerne råber og skriger, at vi ikke kan finde ud af højre og venstre, der står en kameramand ned over hovedet på mig, jeg er ved at få et angstanfald og kan ikke trække vejret. 'Mathilde, du skal ud af den situation. Væk, væk, væk, ellers dør du.' Jeg rejste mig bare op og begyndte at gå, jeg skulle ud af den her situation, ellers kunne jeg ikke få vejret, siger Mathilde Beuschau i dag til Ekstra Bladet cirka fem måneder efter optagelserne.

Den tidligere jægersoldat Thomas Rathsack er den benhårde instruktør, som modtager Mathilde Beuschaus armbind i første afsnit af den nye sæson af 'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

'Fuck. Pis, mand.'

I begyndelsen var det lettelse for Mathilde Beuschau at aflevere sit armbind med nummer 10, der betød, at hun forlod det udmattende tv-koncept, hvor 14 personer skal gennemleve otte ekstreme døgn som aspiranter i et forløb specialdesignet af fire tidligere elitestyrkesoldater.

- Det var befriende at få mit nummer af, for så vidste jeg, at jeg ikke skulle tilbage ud i vandet. Jeg var færdig med det helvede.

- Men ti sekunder efter, var jeg jo sådan 'Fuck. Pis, mand. Nej, hvor er det øv.' Jeg var pisse irriteret på mig selv lige efter, siger Mathilde Beuschau, der med egne ord, er god til at tage en hurtig beslutning.

- Lige i den situation er jeg sgu lidt ærgerlig over, at jeg er så hurtig til at handle på mine følelser. Der havde der været ret fedt, hvis jeg lige havde taget det stille og roligt og samlet mine tanker. Det er bare sindssygt svært i sådan en situation.

Mathilde Beuschau var ved at få et angstanfald under øvelsen i det kolde, nordjyske havvand. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Hun skulle bare 'væk, væk, væk'. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

En bevæget Mathilde Beuschau forlader det kolde vand og dermed også 'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Sådan fungerer det ikke

I sæsonpremieren på 'Korpset' fortæller Mathilde Beuschau, at hun ikke har det så godt med vand - specielt ikke den kolde slags.

- Troede du, du ville undgå koldt vand?

- Jeg vidste jo godt, vi skulle ud i koldt vand. Det handlede bare om, hvornår vi skulle det. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville have det fint nok med det, fordi der var pres på. 'Der er kamera på, hele Danmark skal se det, de andre aspiranter er nogle badasses, så jeg kan bare følge med strømmen.' Det havde jeg tænkt. Super nemt. Det er bare det, vi gør. Sådan fungerer det bare ikke helt.

Mathilde Beuschau var ikke den første, der forlod sæson seks af 'Korpset', for allerede før klokken passerede 13 på dag et, måtte 20-årige Ida Vibe Breinholt sige tak for denne gang midt under en styrkeprøve, der involverede to bildæk.

Og det kan 'Årgang 0'-stjernen trods alt godt bruge til lidt.

- Lige i situationen var jeg pisse ligeglad, men jeg havde sagt til mig selv, at jeg ikke skulle være den første, der smed nummeret. Og det var jeg heller ikke.

Mathilde Beuschau gennemførte styrkeprøven, der involverede to bildæk. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Øjenåbner

Her fem måneder efter optagelserne sidder hun tilbage med en blandet smag i munden.

- Jeg er glad og stolt over, at jeg overhovedet dukkede op, men jeg er stadig ærgerlig over, at jeg smed mit nummer. Den følelse tror jeg aldrig rigtig, jeg kommer helt af med. Men hvis man render rundt og fortryder ting, så har man et surt liv.

- Har din deltagelse i 'Korpset' gjort dig klogere?

- Jeg fandt ud af, at den form for træning, jeg laver, faktisk ikke er så hardcore, som jeg gik troede. Det er bare sådan noget lidt bikinitræning og håndvægte og sådan. Men det der er next level. Og så fandt jeg også ud af, at det handler stort set 100 procent om den mentale del. Du kan være nok så trænet og buff, men hvis du ikke har hovedet med, så kan du ikke klare det.

