'Årgang 0'-Mathilde jubler: Afslører endelig diagnose

Det er ikke hver dag, man jubler over at få en diagnose.

Men ikke desto mindre er det tilfældet for Mathilde Beuschau, der er kendt fra 'Årgang 0'. Hun er nemlig blevet diagnosticeret med ADHD, og det har hun kæmpet for i mange år.

'Solen skinner, det er fredag og jeg har i dag ENDELIG fået min diagnose! Så i dag er en ekstra god dag', indleder hun sit opslag med.

Herefter forklarer hun, at det har taget hende mange år at få den diagnose.

'Jeg er overlykkelig over, at jeg endelig tog mig sammen og fik det gjort! Nu er det ikke bare mig, der går og tror, jeg har ADHD - jeg har det faktisk!'

'Min diagnose er blevet stillet, og snart skal jeg igennem medicinsk behandling. Vi skal have fundet et præparat der fungerer godt til mig. Årh det bliver altså godt at få en smule mere ro på mit lidt kaos hovedet', skriver hun.

En hel udredning

Mathilde Beushcau uddyber over for Ekstra Bladet, hvorfor det har taget så lang tid at få en diagnose.

- Det er ikke så meget systemet, det er mere at jeg har skullet tage mig sammen til at få det gjort. Det er jo seriøst bare at ringe til egen læge og blive henvist til psykiater, men det har været svært at få det gjort ordentligt, og at få gennemført processen.

- Nu er det endelig gjort, og det er noget, jeg har gået og tænkt over, siden jeg var 17-18 år og var til psykiater første gang. Dengang gennemførte jeg det ikke, så jeg blev ikke udredt, fortæller hun.

Dengang var Mathilde Beuschau kun til det indledende møde og kom ikke videre. Det gjorde hun dog heldigvis denne gang.

- Jeg har været igennem et helt decideret udredningsforløb med både psykiater og sygeplejerske, hvor jeg skulle igennem forskellige test, og jeg skulle snakke om barndommen. Mine forældre var med til alle møderne. Det er lidt omfattende at skulle udredes, faktisk.

- Men det er rart, for nu er der endelig en voksen, der siger til mig, at jeg har ADHD, siger hun.

Mange tests

Udredningen bød på en lang række test, hvor hun blandt andet skulle svare på spørgeskemaer og se, hvor længe hun kunne koncentrere sig om en opgave.

- Jeg skulle sidde ned med en klikker i hånden, og så havde jeg et kamera på panden, som skulle måle, hvor meget jeg bevægede mig. Så kommer der en masse farver og figurer på en skærm, hvor man så skal klikke med klikkeren, når de passer sammen.

- Sådan en test tager tyve minutter, så man skal virkelig koncentrere sig, og det er jo det, der er skide svært, når man har ADHD. Det var så sjovt at få resultatet, hvor man kan se, at jeg sidder roligt de første fem minutter, og til sidst stikker det helt af. Der flyver jeg rundt, så på tyve minutter er min koncentration færdig, fortæller hun.

Mathilde Beuschau underviser i træning, som hun også deler en masse om på sociale medier. Foto: Emil Agerskov

Den store mængde energi, hun render rundt med på grund af sin ADHD, har dog også hjulpet Mathilde Beuschau på nogle områder, når det kommer til hendes virke som personlig træner.

