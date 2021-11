'Årgang 0'-mor: Akut opereret

Christina Siguenza måtte endda lide den tort at ligge på gangen ved akutafdelingen efter sin operation. Det har fået hende til tasterne

Christina Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0' og blandt andet mor til nu 21-årige Stephanie Siguenza, har det meste af sit voksne liv kæmpet med sygdommen endometriose.

Den forårsager voldsomme smerter og blødninger fra underlivet.

Derfor gennemgik hun for nylig en større operation for at fjernet sin livmoder.

Men operationen har medført nogle alvorlige komplikationer, der kulminerede lørdag, hvor hun akut måtte opereres.

'Jeg blev akut opereret i går efter tiltagende smerter fredag aften. Mit indvendige operationssår fra min hysterektomi for fire uger siden var defekt og gabte så meget, at der var 'hul hele vejen op' ifølge kirurgen', skriver Christina Siguenza i sit opslag på Facebook, som hun har givet Ekstra Bladet lov til at dele.

Hun har dog ikke uddybende kommentarer, da hun er træt og skal sove meget af tiden i kølvandet på indgrebet.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Efter operationen blev Christina Siguenza placeret ude på gangen ved akutafdelingen. Men eftersom hun stadig var mærket af operationen, valgte hun i stedet at tage hjem på trods af kirurgens anbefaling om at blive.

'Det magtede jeg simpelthen ikke IGEN! Jeg havde det skidt med opkast, ubehag og smerter', skriver hun.

Etisk dilemma

Christina Siguenza, som selv er sygeplejerske, genkender travlheden og de dilemmaer, som landets sygehusvæsen står overfor, når der er mangel på personale

Men hun mener uanset hvad ikke, at patienter hører til ude på gangene.

'Det at ligge på gangen på et sygehus uanset sygdom og alder, er noget, som en patient slet ikke er tjent med [...] Det er uetisk at kunne høre drøftelse om andre patienter, hvor ens egen behandling ligeledes står for skue', forklarer hun i sit opslag.

Christina Siguenza forstår derfor ikke, at statsministeren beder sundhedspersonale yde en ekstra indsats, når Mette Frederiksen samtidig ignorerer sygeplejerskernes kamp for ligeløn og ligestilling.

'De etiske dilemmaer i alt det her er faktisk hårde at bære som personale. Man står ofte i nogle situationer, hvor man må træffe et valg mellem patienter - behøver jeg uddybe? Det er den værste følelse! [...] Jeg har selv gået hjem fra en vagt med ondt i maven, grædende grundet dårlig samvittighed! Det er sygeplejersker heller ikke tjent med!' skriver Siguenza.