'Årgang 0'-Stephanie: Svigermor er død

Stephanie Siguenza fortæller på Instagram, at hendes svigermor, der tidligere på måneden fik et hjertestop ved TV 2-showet 'De største øjeblikke', nu er død

Stephanie Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0', fortæller, at hendes svigermor er død.

Det gør hun på Instagram.

'Smukkeste, kærligste, dejligste og sjoveste Annisette. Nu er du fløjet i forvejen over regnbuen, indleder Stephanie Sigenza og fortsætter:

'Du var min redning i en svær tid, du var min lærermester. Du lærte mig at være mig selv, du lærte mig, at det er okay at sige sin mening og at sige fra, og så gav du mig hår på brystet til at kunne følge mit hjerte'.

'Nu er dit fysiske dig ikke hos os mere, men du vil altid være med os! Tak for dig! Tak for din glæde, omsorg, støtte, grin, smil og altid festlige humør. Vi ses igen på den anden side! Flyv højt', afslutter Stephanie Siguenza.

Fik hjertestop

14. december faldt en en kvinde om med hjertestop ved optagelserne til showet 'De største øjeblikke' på TV 2. Det viste sig senere at være Stephanie Siguenzas svigermor, Annisette.

Hun blev kort efter den uhyggelige episode kørt til Rigshospitalet, hvor hendes tilstand var stabil.

Det var på Instagram, at Stephanie Siguenza fortalte, at kvinden var hendes svigermor. 'Årgang 0'-stjernen fortalte videre, at det strømmede til med mennesker, som hjalp, da Annisette faldt om.

- De var helt fantastiske, og de gjorde alt, hvad de kunne. De blev ved, og de blev ved, lige indtil ambulancen kom frem. Der fortsatte de også. De kæmpede, og de kørte afsted med hende ind til hospitalet, og de fik gang i hende igen, fortalte Stephanie Siguenza, der samtidig oplyste, at svigermoren var stabil, men lagt i kunstig koma.

Showet, som blev gennemført, blev optaget i Operaen i København, og Stephanie Siguenzas svigermor faldt om i indgangshallen.