'Årgang 0'-Stephanies svigermor fik hjertestop ved TV 2-show

Optagelserne til showet 'De største øjeblikke' på TV 2 blev onsdag udskudt, da en kvinde faldt om med hjertestop.

Kvinden blev efterfølgende kørt til Rigshospitalet, hvor hun blev genoplivet og er nu i stabil tilstand.

Nu fortæller Stephanie Siguenza Henkel fra 'Årgang 0', at det var hendes svigermor, der faldt om forud for showet.

Det gør hun i en video på Instagram, som hun har givet Ekstra Bladet lov til at dele, mens hun samtidig fortæller, at familien ikke har mere at sige nu, før hendes svigermor vågner igen.

Showet skulle optages i operaen i København, hvor Stephanie Siguenzas svigermor altså faldt om med hjertestop i indgangshallen. Det strømmede til med mennesker, som hjalp hende, fortæller Stephanie Siguenza i videoen.

- De var helt fantastiske, og de gjorde alt, hvad de kunne. De blev ved, og de blev ved, lige indtil ambulancen kom frem. Der fortsatte de også. De kæmpede, og de kørte afsted med hende ind til hospitalet, og de fik gang i hende igen, fortæller Stephanie Siguenza, der samtidig oplyser, at svigermoren er stabil men lagt i kunstigt koma.

Stephanie Siguenza laver videoen for at sige tak til alle de mennesker, der hjalp hendes svigermor i situationen. Familien vil også gerne i kontakt med de personer, der hjalp med at redde hendes liv, og derfor vil de gerne dele videoen.

