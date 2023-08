'Årgang 20'-far i voldsom arbejdsulykke

- For mig føles det som at smide sine hænder direkte ned i kogende vand og så bare lade dem blive dernede, selvom det føles som om, at de brænder.

Nikolaj Bek ved bedre end andre, hvordan det føles at få 190 grader varmt olie på kroppen.

Torsdag var 'årgang 20'-faren, der er restaurantejer ude for en voldsom arbejdsulykke, hvor han erfarede det på egen krop.

- Det er sgu noget rod. Jeg skal rengøre vores frituregryde, og det er normalt kutyme, at man kun må gøre det, når den er kold - altså dagen efter, men jeg tænkte, at det gik nok, lyder det fra Nikolaj Bek dagen efter ulykken til Ekstra Bladet, hvortil han fortsætter:

- Da jeg havde hældt alt olien ned i et kar og skulle til at flytte karret, så skvulper det, og rammer mine fingrer, jeg ikke give slip på karret, så jeg må smide det væk, så det ikke rammer min krop.

Annonce:

- Jeg tænkte med det samme, hvad fanden kan jeg gøre. Jeg skulle bare have det væk fra min krop, tilføjer Nikolaj Bek, der efter ulykken er blevet sygemeldt.

Kan ingenting

Der er ikke nogen, der kan fortælle Nikolaj Bek præcist, hvor længe han skal være sygemeldt og gå derhjemme, men han har på skadestuen fået at vide, at hans hænder er sat til med anden og tredje grads forbrændinger.

- Jeg kan ingenting. Jeg kan lige holde telefonen, men jeg kan ikke sende en SMS. Maria har fået et ekstra barn. Lige nu kan jeg heller ikke holde på en kniv og gaffel, men det regner lægerne med, at jeg kan snart, uddyber Nikolaj Bek, der også har fået at vide, at hans hænder med tiden nok skal komme sig 100 procent.

Op- og nedture

Hele Danmark har siden 2021, hvor 'Årgang 20' havde premiere, kunne følge med Maria og Nikolaj Skødt Beks op - og nedture i TV 2's dokumentarserie 'Årgang 20'.

Annonce:

Parret, der er forældre til to piger, Solvej fra 2020 og Mathilde fra 2022, bor i Mørke på Djursland. De har været kærester siden 2013, i 2018 blev parret forlovet og i 2021 giftede de sig.

Maria Skødt Bek er sygeplejerske og Nikolaj Bek har sin egen restaurant i Grenaa, hvor han arbejder 70 timer om ugen.

- Det er rart at have en sygeplejerske som kone. Hun har lidt forståelse for, at hun har en sur mand, der bare ikke kan de ting, som han plejer. Det er et ekstra barn, Maria har fået hjem, lyder det fra Nikolaj Bek, der dog efter omstændighederne har det godt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I den oprindelige udgave af 'Årgang 0' medvirkende blandt andre Stphanie. Hun skrev i efteråret en bog, hvor hun blandt andet langer ud efter TV2, som hun mener burde have grebet ind under optagelserne. Læs artiklen om det her (+)