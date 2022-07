Aborterede midt i tv-show: Udløste krise i forholdet

De mødtes første gang tilfældigt i Botanisk Have i København tilbage i 2014 og lagde mærke til hinanden, men talte ikke sammen.

Han syntes, hun var lækker - og mente at kunne genkende hende fra tv. Hun syntes, at han var 'hot' - og lignede 'summen af enhver kvindes teenagefantasi'.

Da livsstilsekspert og reklamekvinde Anne Glad, 50 - kendt fra DR's 'Kender du typen?' - og musiker Kim Wagner, 37, få dage efter fik kontakt på mail, og siden mødtes på en bar i pisserenden i hovedstaden, faldt de pladask for hinanden, selv om hun er 13 år ældre end ham.

Men det blev samtidig indledningen på et forhold, hvor de hurtigt måtte forholde sig til det at få børn.

Kim Wagner var på vej frem i karrieren og var ved at forme den, mens Anne var på toppen af sin. Hun ville helst ikke have børn, mens han gerne ville skabe en familie.

Det blev en stressfaktor for dem begge.

Anne gav sig, men det skulle vise sig at være svært at blive gravid, da hun arbejdede som reklamedirektør i Aarhus, mens han residerede i København, hvilket gav udfordringer i forhold til at kunne være sammen, når hun havde ægløsning.

Og da hun så endelig blev gravid, efter at have taget et aktivt valg om at blive selvstændig, aborterede hun på tragisk vis.

Det skriver Femina, der i denne uges udgave bringer et stort dobbeltinterview med parret.

Op til revision

Her fortæller Anne Glad blandt andet, hvordan hun med Bubber på den ene side og Mads Steffensen på den anden for åben skærm aborterede midt i den tv-quiz, hun deltog i.

Hun kunne mærke, at der var noget galt, men blev i sin stol uden at sige noget. Den frygtelige hændelse gav dog samtidig en mulighed for refleksion og at stoppe op og tænke: 'Var det hele gået for hurtigt?', erklærer parret i interviewet.

- Jeg var ikke lettet, men jeg kunne lige pludselig godt mærke, at der var et eller andet inden i mig, der ... Det hele var gået virkelig hurtigt, og nu fangede bordet. Jeg havde brug for at tage det hele op til revision - var vi lidt væltet ind i det her? Så det udløste en mindre krise i vores forhold og gjorde, at vi havde det lidt hårdt i den periode, fortæller Kim Wagner i interviewet.

Det endte med, at Anne Glad og Kim Wagner gik i terapi hos en af Kims bekendte - en klog mand fra Roskilde.

Imens boede parret ikke sammen, for de havde brug for luft og tid væk fra hinanden. Og den fik de.

Terapien fik dem på rette spor mentalt, og kort efter blev parret forældre til Kaj, som nu er fire år.

I dag er de lykkeligere end nogensinde, Anne er blevet bedre til at være mere mor og mindre karrierekvinde, og Kim har forstået, at det at være far ikke er lig med en karriere i ruiner.

- Det landede et sundere sted mentalt, siger Anne Glad i Femina.