Aborterede to gange: - Jeg var helt knust

Julie Teglhus og Rasmus Seebach venter deres andet barn, men det har ikke været uden komplikationer. Parret måtte undervejs kæmpe med sorgen over to spontane aborter

Inden længe kan popstjernen Rasmus Seebach og hans kæreste, Julie Teglhus, byde deres anden søn velkommen til verden.

Men selvom det er en stor glæde for parret, har det ikke været fuldstændig problemfrit at blive forældre igen.

I et interview med bloggen og podcasten Too the Moon, Honey fortæller Julie Teglhus, at hun inden sin nuværende graviditet aborterede spontant to gange.

Første gang skete det efter blot to ugers graviditet, men ikke desto mindre var det en stor sorg for parret.

- Det kom totalt bag på mig. Det var gået så let med Holger, og jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg skulle være en af dem, der aborterede. Jeg var jo kun 26 år og havde aldrig tænkt, det skulle blive svært at få et til barn. Jeg var helt knust. På trods af hvad jeg kunne læse om aborter og folks velmenende ord om, at det var normalt, så føltes intet af det ’normalt’. Det var så hårdt', siger hun.

Kort tid efter blev hun gravid igen, men efter syv uger aborterede hun igen, og denne gang blev hun for alvor knust, fortæller hun.

Rasmus Seebach og Julie Teglhus har sammen sønnen Holger og glæder sig til den kommende familieforøgelse. Foto: Tariq Mikkel Khan

Storebror glæder sig

Efter et år, hvor Julie Teglhus nærmest blev besat af tanken om at blive gravid, stod hun dog igen med en positiv graviditetstest i hånden. Og denne gang holdt det.

Og nu er parret ved at være parate til familieforøgelsen.

- Vi glæder os helt sindssygt meget, og jeg er så glad og taknemmelig for at kunne give vores søn Holger en lillebror. Han glæder sig også rigtig meget. Det er bare for fedt, lød det fra Rasmus Seebach, da Ekstra Bladet talte med ham for få uger siden.

Rasmus Seebach og Julie Teglhus har dannet par siden 2013.

