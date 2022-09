Adam Price var præsident: Nu scorer kæresten prestigefyldt post

Litteraturanmelder Katherine Diez har scoret en prestigefyldt post som jurymedlem for European Book Prize, der uddeles 7. december i EU-parlamentsbygningen.

I et opslag på Instagram fortæller Katherine Diez selv, at hun er blevet medlem af juryen, ligesom hun også rigtigt nok fremgår på hjemmesiden.

'Og nu er jeg så stolt over i november og december at skulle rejse til Paris og Bruxelles i litteraturens navn, for jeg er nemlig blevet udnævnt til at sidde i journalistpanelet for den prestigefyldte, fransksstiftede European Book Prize,' skriver hun i et længere opslag på Instagram.

Dermed har hun lige et par måneder til at forberede sig mentalt på, hvad der skal ske, men hvis hun er i tvivl, så skal hun ikke kigge langt efter hjælp.

Hendes kæreste, Adam Price, var nemlig selv præsident for juryen sidste år.

Det var i juni 2022, at Katherine Diez og Adam Price stod frem som kærester. Hun er 32 - han er 55. Foto: Ida Maria Odgaard/Ritzau Scanpix

Et tilfælde

Det er dog et tilfælde, at Katherine Diez nu skal arbejde i en jury, hendes kæreste indtil for nylig var chef for, betoner parret.

Katherine Diez og Adam Price undrer sig i samme moment begge såre over, hvis nogen stiller spørgsmålstegn ved, om Adam Price som afgående præsident for fagjuryen måske kunne tænkes at have hjulpet sin nye kærestes indtræden i selvsamme lidt på vej.

- Adam Price – du har jo været formand for den jury. Har du en finger med i spillet i forhold til, at Katherine er kommet med?

- Det kan jeg simpelthen ikke sige, nej. For jeg havde ikke noget med anmeldere at gøre overhovedet. Jeg blev bare valgt som sådan en, der havde skrevet ’Borgen’ og derfor var président (formand for juryen, red.). Så det har jeg intet med at gøre.

- Så du har ikke hjulpet Katherine med at få posten?

- Nej, slår han fast, inden Katherine fortsætter:

- Nej, jeg charmede dem på helt egen hånd.

Katherine Diez, der tidligere har været kæreste med politiker Dan Jørgensen (S), er blevet del af en bogjury, hendes nye kæreste, Adam Price, er afgående præsident for. Ekstra Bladet har spurgt parret, om han mon har hjulpet hende lidt på vej. Foto: Anders Brohus

Dygtig nok

Price understreger, at der manglede en repræsentant for Danmark, efter han trådte ud, og Diez gætter på, hvorfor hun blev valgt:

- Jeg er vel dygtig nok.

- Det bestrider jeg ikke, men det kan godt være, der var noget specielt ved dig, de gik efter? Der findes jo mange anmeldere og mange journalister fra Danmark, så at komme igennem nåleøjet må være en kæmpe ære.

- Ja, det er det da også, men jeg gik efter den ret passioneret.

- Hvad får man for at sidde i juryen – får man penge, eller er det bare æren?

- Hvad jeg ved af er det ren fornøjelse – og hårdt arbejde.

- Hvor meget arbejde er der i det?

- Jeg tror, der er en del – jeg skal da læse nogle bøger. Og mene noget om dem.

'Tanken har ikke strejfet mig'

- Adam, har du kunnet give nogle gode råd?

- Jeg skulle som præsident sidste år, om man så må sige, bare tælle stemmerne og selvfølgelig også læse bøgerne. Men jeg er jo ikke litteraturanmelder, så jeg måtte bare overgive mig til fagkundskaben.

- Men kan I forstå, hvis der er nogle, som måske tænker, at du har haft en finger med i spillet og har anbefalet Katherine, når nu du har siddet der som formand?

- De må jo tale med bogjuryen, men som afgående præsident har man absolut intet at skulle have sagt.

Katherine Diez kan slet ikke forstå, hvis nogen mistænker urent trav:

- Nej, det er første gang, at den tanke strejfer mig i hvert fald. Det er ret flot, at nogen har lavet den kobling alligevel – det må jeg sige. Det har intet med Adam at gøre, slår hun fast.

Ekstra Bladet har spurgt folkene bag, hvordan man bliver optaget i juryen, og hvilke krav der er til jurymedlemmerne. Men det har endnu ikke været muligt at få et svar.