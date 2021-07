Advarer: 'Der er falske profiler i omløb'

Hvis man er blevet kontaktet af Burhan G på sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at det ikke er sangeren selv, der står bag

Man skal som bekendt ikke tro på alt, hvad man ser og læser på sociale medier, og for øjeblikket skal man være ekstra opmærksom, hvis man bliver kontaktet af stjernen Burhan G.

Der er nemlig flere falske profiler i omløb, lyder en advarsel fra Universal Music Danmark, som er blevet slået op på Burhan G's Facebook-side og i hans story på Instagram.

'Kære alle. En venlig påmindelse om at Burhan G ikke bruger Facebook/Messenger privat. Der er flere falske profiler i omløb, og vi er igang med at få disse profiler lukket', lyder det fra musikselskabet.

Er man en trofast følger af den 38-årige sanger og sangskriver, vil man dog nok vide, at han sjældent opdaterer sine sociale medier.

Således er det seneste (og eneste) opslag på hans Instagram-profil lagt ud for 47 uger siden, hvor han oplyser, at han fordyber sig i arbejdet med et kommende album og derfor holder pause fra sociale medier.

Ekstra Bladet har kontaktet Universal Music Danmark for at få en kommentar til sagen, men det har i skrivende stund ikke været muligt...

Ikke alene

Burhan G er ikke den eneste stjerne, der har oplevet at få sin identitet misbrugt på sociale medier.

For få måneder siden kunne den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Emma Josefine Anesen fortælle, at der florerede falske profiler med hendes navn og billede på dating-appen Tinder.

Også skuespiller Peter Mygind har tidligere fortalt om misbrug af hans identitet på nettet.