Advarer: - Det er hæsligt

TV 2-vært Peter Ingemann har endnu engang måttet konstatere, at hans billeder er blevet misbrugt.

Denne gang på datingappen Tinder.

Det skriver han på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af den falske profil, der udgiver sig for at være ham under navnet 'Anthony'.

'Jeg er blevet misbrugt på Tinder (...) Og det er da træls ligesom alle de andre gange bått-hoveder har misbrugt mit billede på Instagram og Facebook og laver falske profiler', lyder det fra Ingemann, der i opslaget også advarer sine følgere om at hoppe i fælden:

'Husk at passe på derude. Der er så mange idioter, ja pikhatte, der prøver at svindle med alt mulig. Brug altid jeres kritiske sans - også når nogen vil forære jer 1 million dollars. Det er der jo ingen der vil…..', skriver han videre.

Man skal være idiot

Til Ekstra Bladet fortæller Peter Ingemann, at han er ved at være godt træt af, at hans billeder bliver misbrugt på diverse platforme.

- Det er første gang, jeg oplever, at mine billeder bliver misbrugt på Tinder. Men den er gal hele tiden med falske profiler forskellige steder, så den her gang tænkte jeg, at jeg måtte få noget sjov ud af det, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, at det må være en eller anden svindlerrobot, der har været på spil, som vælger billeder ud fra, hvor mange følgere man har, for du skal da være mere end idiot for at bruge et billede af mig med bjælke over øjnene, hvor jeg står ved siden af girafmaskotten fra Spies' børneklub, som de har gjort her, siger han med et grin.

Alligevel lægger Peter Ingemann ikke skjul på, at der også er en alvorlig side af sagen.

- Den sørgelige side er jo, at det er fordi, folk prøver at svindle andre. Folk, der drømmer om kærlighed er jo sårbare og måske nemme at narre, og det kan jo i sidste ende ende ud i, at der er nogen, der bliver svindlet for penge, selvom det her er et dårligt forsøg på det. Det er jo hæsligt, at der er nogen, der forsøger at udnytte andre på den måde.

Peter Ingemann anmelder med jævne mellemrum de falske profiler, når de dukker op.

- Hver uge dukker der jo nye svindlere op, og jeg har for nylig anmeldt tre profiler, hvor Instagram sagde, at de ikke havde tid til at gøre noget ved det. Der synes jeg jo, at de skulle koncentrere sig om at få ryddet op i de profiler i stedet for at banne folk for, at de viser et gammelt Rapport-blad frem, siger han.

- Og så vil jeg bare opfordre til, at man passer på, når man møder de her profiler derude.