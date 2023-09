Advarer mod filler: Nu vil hun være naturlig

Det er slut med filler og større læber hos Janni Ree. Nu vil hun gå efter et mere naturligt look

Janni Ree har aldrig lagt skjult på, at hun tidligere har fået foretaget skønhedsoperationer. Botox, filler, implantater i brysterne og et større indgreb i numsen er nogle af de ting, Janni Ree har fået lavet.

Men nu skal det være slut. I hvert fald med filler.

- Jeg har fået filler under øjnene for over to år siden. Det samlede sig under mine øjne, og det så ud som om, jeg havde en pose under hvert øje. Jeg vil advare mod filler, man skal virkelig passe på, siger Janni Ree til Ekstra Bladet og fortæller, at hun skal have en nedre øjenlågsoperation for at stramme huden op igen.

Da Janni Ree trådte op på den røde løber til kåringen af Miss Danmark 2023, fortalte hun første gang til Her&Nu, at hun ville have et mere naturligt look.

- Jeg synes, det er flottere. Jeg er mere fascineret over det naturlige i dag. Jeg vil stadigvæk få botox i panden, men jeg vil ikke have filler, og jeg vil ikke putte noget i mine læber. Det er jeg stoppet med, det er fire år siden jeg sidst fik lavet mine læber, siger Janni Ree og forklarer, at grunden til hun forsætter med botox i panden, er at hun lider af spændingshovedpine.

Janni Ree ankom med solbriller på, på den røde løber. Dem har hun gået med de sidste 14 dage, fordi hun har fået fjernet filler under øjnene. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Implantaterne skal væk

Det er ikke kun i ansigtet, at Janni Ree ønsker at se mere naturlig ud. Hun har længe også gået med tanken om at få taget sine implantater i brysterne ud, da de er for voldsomme.

- Jeg kunne godt tænke mig at få et brystløft. Jeg har altid haft en stor barm, og jeg tror, det kunne blive meget flot, man skal bare lige vænne sig tanken, når man har haft implantater i så mange år.

Janni Ree fik første gang lavet sine bryster, da hun var 25 år gammel, efter hun fik børn.

Brug dit eget fedt

For fire år siden fik Janni Ree foretaget et større indgreb i numsen og fortalte til Ekstra Bladet, at hun var i voldsom smertehelvede.

- Under operationen bliver ens eget fedt suget ud fra andre steder på kroppen. Det har jeg ikke så meget af på min krop, men der blev taget noget fra sidedellerne, skanken og underlårene, og det bliver så skudt i ballerne, sagde hun dengang.

Selvom hun nu har en drøm om at gå mere den naturlige vej, så er det ikke en operation hun fortryder i dag.

- Jeg synes stadig, at det er smart, at man kan bruge ens eget fedt. Jeg er stadig rigtig glad for min numse, siger Janni Ree og kalder operationen en 'win win'.

